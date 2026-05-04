Khánh thành Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng
Dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 cùng các tướng lĩnh Quân đội qua các thời kỳ; thân nhân các đội viên Đội du kích Vũ Hùng…
Trước khi diễn ra lễ khánh thành, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh các bậc tiền bối cách mạng, các đội viên Đội du kích Vũ Hùng.
Cách đây 81 năm vào đêm 4/5/1945, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập theo chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam nhằm đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Từ 30 đội viên ban đầu với vũ khí thô sơ, Đội du kích Vũ Hùng đã trở thành hạt nhân quan trọng, đặt nền móng cho sự ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quảng Nam – Đà Nẵng, nay là lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.
Việc đưa Khu tưởng niệm vào sử dụng góp phần làm phong phú thêm hệ thống các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố; là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đối với lực lượng vũ trang thành phố, Khu tưởng niệm là điểm tựa tinh thần thiêng liêng, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống vẻ vang, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo thành phố đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình và trồng cây lưu niệm.