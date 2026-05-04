Khánh thành Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 cùng các tướng lĩnh Quân đội qua các thời kỳ; thân nhân các đội viên Đội du kích Vũ Hùng…

Trước khi diễn ra lễ khánh thành, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh các bậc tiền bối cách mạng, các đội viên Đội du kích Vũ Hùng.

Cắt băng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Cách đây 81 năm vào đêm 4/5/1945, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập theo chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam nhằm đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Từ 30 đội viên ban đầu với vũ khí thô sơ, Đội du kích Vũ Hùng đã trở thành hạt nhân quan trọng, đặt nền móng cho sự ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quảng Nam – Đà Nẵng, nay là lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, việc xây dựng Khu tưởng niệm nhằm tưởng niệm các đội viên Đội du kích Vũ Hùng không chỉ là nơi ghi dấu một sự kiện lịch sử quan trọng, mà còn là biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc đưa Khu tưởng niệm vào sử dụng góp phần làm phong phú thêm hệ thống các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố; là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đối với lực lượng vũ trang thành phố, Khu tưởng niệm là điểm tựa tinh thần thiêng liêng, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống vẻ vang, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương tại Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo thành phố đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình và trồng cây lưu niệm.

Nhân dịp này, các cấp lãnh đạo thành phố đã trao quà tri ân thân nhân các đội viên Đội du kích Vũ Hùng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã góp phần viết nên trang sử vẻ vang của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng “Trung dũng, kiên cường”./.