Khánh thành khu liên hợp thể thao và văn hóa quy mô lớn

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu liên hiệp thể thao trọng điểm tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN Dự án có tổng mức đầu tư hơn 342 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính: sân vận động quy mô 10.000 chỗ ngồi, hệ thống đường giao thông bao quanh, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đồng bộ.



Công trình được đầu tư nhằm phục vụ phát triển thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, cung cấp dịch vụ thể thao chất lượng; đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô của tỉnh và khu vực.



Sau thời gian triển khai, đến nay dự án đã hoàn thành 100% khối lượng theo thiết kế, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và đủ điều kiện bàn giao, đưa vào sử dụng.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà đề nghị, chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ, quyết toán dự án; đơn vị quản lý, vận hành xây dựng phương án khai thác hiệu quả, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đồng thời, các đơn vị tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh liên kết phát triển dịch vụ, du lịch, phát huy tối đa hiệu quả công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Dịp này, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa công trình vào hoạt động./.