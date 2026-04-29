Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Công trình góp phần tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm, khang trang, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, dâng hương của nhân dân cả nước.

Tại buổi lễ, đại biểu đã trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và cắt băng khánh thành công trình.

Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng.





Ông Mai Xuân Toàn, Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án xây mới nhà khánh tiết thờ cúng các liệt sĩ với diện tích 189,5m²; khuôn viên nhà khánh tiết rộng 175m² cùng các hạng mục phụ trợ, tạo cảnh quan hài hòa, trang nghiêm cho khu nghĩa trang. Sau thời gian triển khai tích cực, công trình đã hoàn thành đúng quy mô, nội dung đầu tư và hồ sơ thiết kế được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu về chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật.



Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng góp phần hoàn thiện không gian tưởng niệm trang nghiêm, đồng bộ, khang trang, sạch đẹp. Công trình góp phần đáp ứng nhu cầu thăm viếng, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ của thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Qua đó, tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.