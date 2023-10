Khánh thành công trình tôn tạo tượng Bác tại Bảo tàng Newhaven

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng thị trấn Newhaven Julia Carr nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt, củng cố thêm sự gắn kết trong quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nói chung, thị trấn New Haven nói riêng. Ảnh: Hải Vân - PV TTXVN tại Anh

Bức tượng đồng Bác Hồ là món quà Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, gửi tặng Bảo tàng Newhaven vào năm 2013 nhân kỷ niệm 100 năm ngày Người đến Anh trong hành trình tìm đường cứu nước. Công trình tôn tạo do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thực hiện với sự phối hợp và hỗ trợ của Bảo tàng Newhaven và cộng đồng người Việt tại Anh.

Tham dự lễ khánh thành có Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long, Thị trưởng thành phố Newhaven Julie Carr, đoàn đại biểu Ủy ban quản lý vốn nhà nước do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh dẫn đầu, đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình do Chủ tịch HĐND Mai Văn Tuất dẫn đầu, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan dẫn đầu, Giám đốc Bảo tàng Newhaven Graham Amy, cùng đại diện chính quyền thành phố, đại diện cộng đồng người Việt tại Anh và người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long ôn lại hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 4 năm Người sống và làm việc tại Anh, bắt đầu từ tháng 5/1913. Đại sứ nhấn mạnh, quãng thời gian Hồ Chủ tịch ở Anh có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình tư tưởng chính trị của Người, đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển tốt đẹp quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Anh ngày nay.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long chỉ ra mối liên hệ đặc biệt giữa Bác Hồ và thành phố Newhaven, điểm đặt chân đầu tiên của Người khi đến Anh, bày tỏ biết ơn tới bà Thị trưởng, chính quyền thành phố, Bảo tàng Newhaven và cộng đồng người Việt tại Anh đã hỗ trợ hết mình trong những năm qua để gìn giữ những di tích liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như giúp hoàn thành công trình tôn tạo tượng Bác Hồ, công trình có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ đến Anh và 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh.

Đại sứ hy vọng trong thời gian tới, chính quyền Newhaven tiếp tục hỗ trợ việc gìn giữ các di tích này, cũng như có các dự án xây mới hoặc tôn tạo các công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Newhaven, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Anh cũng như giữa các địa phương nước ta với Newhaven.

Thị trưởng Newhaven Julie Carr chào đón các đoàn khách Việt Nam tới thăm Newhaven trong một sự kiện đặc biệt, lễ khánh thành công trình tôn tạo bức tượng Bác Hồ tại Bảo tàng thành phố. Bà Julie Carr hy vọng sau sự kiện này, Newhaven sẽ được đón tiếp thêm nhiều đoàn khách Việt Nam, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai bên.

Ông Graham Amy, Giám đốc Bảo tàng Newhaven, bày tỏ sự biết ơn đối với Việt Nam đã tặng Bảo tàng bức tượng đồng Bác Hồ. Ông cho biết công trình tôn tạo bức tượng góp phần bảo tồn và làm đẹp bức tượng, khẳng định sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Anh nói chung và Newhaven nói riêng.

Người cũng đang giữ cương vị và là Chủ tịch Hội lịch sử Newhaven còn cho biết buổi lễ là sự kiện có ý nghĩa đối với Bảo tàng của thành phố này khi được tiếp đón các vị khách Việt Nam, bày tỏ hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều du khách Việt Nam tới thăm Bảo tàng, nơi cũng trưng bày mô hình con phà giữa Newhaven và cảng Deppie của Pháp – phương tiện đã đưa người thợ làm bánh Nguyễn Ái Quốc tới nước Anh, và mô hình thu nhỏ nhà sàn Bác Hồ, món quà tỉnh Nghệ An trao tặng Bảo tàng vào dịp chính quyền hai địa phương ký thỏa thuận kết nghĩa tại Newhaven năm 2014.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Peter Rhodes, một khách thăm bảo tàng, cho biết ông đã sống ở Newhaven từ năm 1973 và rất tự hào về mối liên hệ của thành phố với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam, bởi khi còn là một thanh niên vào thập niên 1960, ông rất ngưỡng mộ người dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trước lễ khánh thành công trình tôn tạo tượng Bác Hồ, đại diện chính quyền Newhaven, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và các đoàn khách Việt Nam đã tới thăm và đặt hoa tại bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bến West Quay, cảng Newhaven, ngay cửa sông Ouse đổ ra Eo biển Manche./.