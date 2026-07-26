Khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Trần Văn Thọ

Dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng gia quyến Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ sinh năm 1935, quê tỉnh Phú Thọ. Ông nhập ngũ năm 1952 và tham gia công tác, chiến đấu tại Đồn 5 Công an vũ trang nhân dân (nay là Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, xã Sín Thầu). Trong cả quá trình cống hiến tuổi trẻ của mình, liệt sĩ Trần Văn Thọ đã nỗ lực hết mình tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; "ba bám, bốn cùng" giúp đồng bào sản xuất, xóa đói; cùng đồng bào bảo vệ biên giới, diệt phỉ... Năm 1961, trên đường tham gia cùng bà con củng cố nhà cửa, khắc phục mưa lũ, ông gặp cơn sốt rét ác tính và hy sinh trong sự tiếc thương vô hạn của đồng đội và nhân dân trên địa bàn.

Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ là tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ, đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để đem lại cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân vùng biên giới, nhất là đồng bào dân tộc Hà Nhì tại tỉnh Điện Biên. Ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Liệt sĩ Trần Văn Thọ là một trong 5 chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng) đầu tiên được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao to lớn cả Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ, năm 2016, Khu tưởng niệm được xây dựng và khánh thành trên diện tích 1.200m2, gồm các hạng mục chính là tượng đài anh hùng Trần Văn Thọ, bức phù điêu khắc họa các hoạt động công tác, chiến đấu, lao động sản xuất của cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Ngày 5/6 vừa qua, công trình được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh: Khu tưởng niệm không chỉ là nơi ghi dấu chiến công mà còn là địa chỉ đỏ, điểm đến văn hóa - lịch sử - tâm linh quan trọng của tỉnh. Đây còn là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong cả nước nói chung và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nói riêng.

Để Khu tưởng niệm phát huy giá trị, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị các đơn vị, địa phương quản lý, bảo vệ, phát huy hiệu quả công trình; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, đồng thời tiếp tục học tập, noi gương Anh hùng Liệt sĩ Trần Văn Thọ, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Việt (cháu rể Anh hùng Liệt sĩ Trần Văn Thọ) chia sẻ: “Chứng kiến Khu tưởng niệm được sửa chữa, nâng cấp, hoàn thành khang trang, gia đình chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng sự hy sinh ấy luôn được Tổ quốc ghi công, được đồng chí, đồng đội, nhân dân và các thế hệ hôm nay trân trọng, gìn giữ. Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn là niềm tự hào, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của bác tôi là Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Mong rằng, nơi đây mãi là ‘địa chỉ đỏ’ để thế hệ hôm nay, mai sau cùng nhau hun đúc thêm lý tưởng của lòng yêu nước; tiếp thêm niềm tin, sức mạnh về lý tưởng sống và tinh thần cống hiến”.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có những phần quà trao tặng gia đình ông Nguyễn Hồng Việt, đại diện gia đình Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ; thăm hỏi động viên trao quà cho hai cháu Vàng Bảo Lâm, dân tộc Mông, học sinh lớp 5, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Tiểu học Leng Su Sìn và cháu Lò Mạnh Tuấn, dân tộc Lào, học sinh lớp 5, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Tiểu học Mường Lói là con nuôi Đồn Biên phòng và trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sín Thầu.

Trước đó, sáng cùng ngày, Trung tướng Vũ Trung Kiên, cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho lãnh đạo Đồn Biên phòng Nậm Kè, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.../.