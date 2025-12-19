Khánh thành công trình Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế

Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes; Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha; Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần; Phó đại sứ Lào tại Việt Nam Lattana Siharaj.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các nước anh em và bạn bè quốc tế, đặc biệt là Liên Xô (trước đây), Trung Quốc, Cuba, Lào, Campuchia. Thắng lợi của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến không chỉ là kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của toàn dân tộc, mà còn là kết quả của sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, trong sáng và thủy chung của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế tiến bộ. Trong những điều kiện lịch sử khác nhau, với nhiều hình thức phong phú, sự hỗ trợ quý báu về vật chất và tinh thần, từ trang bị, kỹ thuật, đào tạo cán bộ, chuyên gia, đến sự ủng hộ chính trị, ngoại giao, cùng sự hy sinh xương máu của bạn bè quốc tế, đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế đặc biệt son sắt, nghĩa tình.

Trên cơ sở đó, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã chủ trương, chỉ đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng công trình Khu biểu tượng, với 5 cụm tượng tri ân những đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam của các nước: Liên Xô (trước đây), Trung Quốc, Cuba, Lào, Campuchia. Sau hơn 5 tháng thi công, toàn bộ công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật, truyền tải trọn vẹn thông điệp của tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; cơ quan ngoại giao các nước; sự nỗ lực của các chuyên gia mỹ thuật, tác giả điêu khắc, nghệ nhân, kỹ sư, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đã trực tiếp tham gia xây dựng công trình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025), là lời tri ân trang trọng của Việt Nam gửi tới các nước bạn bè; đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trong hiện tại và tương lai, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở mỗi nước, khu vực và trên toàn thế giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Khu biểu tượng không chỉ là một công trình văn hóa, lịch sử, mà còn là thông điệp rõ ràng, nhất quán của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế: Việt Nam luôn trân trọng quá khứ, thủy chung, nghĩa tình và kiên định con đường hòa bình, hợp tác và phát triển; đồng thời bày tỏ tin tưởng, tinh thần đoàn kết quốc tế sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng, hun đúc trách nhiệm và khát vọng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, bạn bè quốc tế.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko nhấn mạnh, Liên Xô (trước đây) là một trong những quốc gia đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1950 và tích cực tham gia hỗ trợ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Đại sứ Bezdetko bày tỏ biết ơn Việt Nam đã gìn giữ ký ức về những trang sử chung giữa hai nước; khẳng định đó là minh chứng cho tình hữu nghị chân thành và mức độ tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam với quốc gia kế thừa Liên Xô là Liên bang Nga.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Về phần mình, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba được hun đúc từ trong lửa đạn chiến tranh. Trên con đường cách mạng gian khổ, nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau, cùng chia sẻ gian nan thử thách. Trong hàng thập kỷ qua, tình hữu nghị thủy chung và đoàn kết bền vững Việt Nam - Cuba được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước ra sức vun đắp, đã không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Cùng với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc, Lào và Campuchia tại Việt Nam, Đại sứ Cuba bày tỏ xúc động và biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây dựng công trình Khu biểu tượng, như một lời tri ân sâu sắc gửi tới bạn bè quốc tế, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước bạn bè.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại khu cụm tượng đài. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế; đặt hoa tưởng niệm tại các cụm tượng các chuyên gia và chiến sĩ quốc tế các nước: Liên Xô (trước đây), Cuba, Trung Quốc, Lào, Campuchia./.