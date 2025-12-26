Khánh thành cầu mới thúc đẩy giao thương Lào - Thái Lan - Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự sự kiện có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân; Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Lào và Thái Lan; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương hai bên biên giới.



Tại sự kiện, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã nêu bật tầm quan trọng của công trình; khẳng định đây là dự án hợp tác giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Thái Lan, phù hợp với nguyện vọng của chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt là nhân dân tỉnh Bolykhamxay (Lào) và tỉnh Buengkan (Thái Lan). Dự án góp phần kết nối Lào với khu vực theo tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng hơn cho giao thông vận tải, thương mại và du lịch giữa hai nước, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân Lào và Thái Lan.

Các đại biểu Lào - Thái Lan chụp ảnh chung tại lễ khánh thành cầu. Ảnh: TTXVN phát

Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5 có chiều dài 1.350 mét, bắc qua dòng sông Mekong, được thiết kế theo kết cấu dây văng hiện đại, nối tỉnh Buengkan của Thái Lan với tỉnh Bolikhamxay của Lào.



Việc đưa cây cầu vào khai thác đã rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển từ tỉnh Buengkan (Đông Bắc Thái Lan), qua tỉnh Bolikhamxay (Trung Lào) đến cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam) xuống chỉ còn hơn 200 km, so với hơn 350 km trước đây. Tuyến đường này trở thành lộ trình ngắn nhất và thuận tiện nhất để vận chuyển hàng hóa từ Buengkan (Thái Lan) sang Hà Tĩnh (Việt Nam), góp phần tăng cường kết nối kinh tế khu vực và thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.

Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5. Ảnh: TTXVN phát

Cây cầu được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch không chỉ cho hai tỉnh biên giới Bolikh amxay và Buengkan, mà còn cho toàn bộ Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), bao gồm Việt Nam, Campuchia, Myanmar, cùng các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc).



Cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số 5 là công trình tiếp nối chuỗi hợp tác hạ tầng giao thông giữa hai nước, sau 4 cây cầu đã đi vào hoạt động gồm: Viêng Chăn – Nongkhai (Cầu số 1), Savannakhet – Mukdahan (Cầu số 2), Khamouane – Nakhon Phanom (Cầu số 3) và Huayxai – Chiangkhong (Cầu số 4).



Với vai trò là cầu nối chiến lược cả về giao thông và đối ngoại, công trình này được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Lào và Thái Lan, đồng thời tăng cường liên kết với Việt Nam, góp phần thúc đẩy một Tiểu vùng Mekong phát triển năng động, bền vững và gắn kết hơn./.