Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng, người sáng lập và là giám đốc chuyên môn Hệ thống Y tế Quốc tế DND cho biết, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn sở hữu các nền tảng laser khúc xạ hiện đại nhất thế giới và hệ thống chẩn đoán trên giác mạc hiện đại VisuMax 800 và Schwind Atos, 28, CXL…và hệ thống chẩn đoán trên giác mạc hiện đại nhất - biểu tượng cho phẫu thuật chính xác, không tạo vạt và cá nhân hóa tối đa. Sự kết hợp thông minh giữa hệ thống máy chẩn đoán IOL master 700 và Visurnax 800 mang đến quy trình khám toàn diện toàn điện tử chẩn đoán đến phẫu thuật, giúp trải nghiệm điều trị nhẹ nhàng, hồi phục nhanh, chất lượng thị giác tối ưu và ổn định lâu dài.

Đại diện Bộ Y tế trao Quyết định thành lập Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn cho lãnh đạo Hệ thống Y tế Quốc tế DND.

Bệnh viện cũng trang bị hệ thống máy MS39 phân tích bản đồ giác mạc đa lớp, cung cấp dữ liệu 3D chính xác, chỉ tiết đến máy SWIND ATOS giúp thao tác phẫu thuật cực kỳ chính xác, có thể hiệu chính quang sai nhằm tối ưu thị lực sau mổ cả ban ngày và đêm. Ngoài ra, DND Sài gòn sở hữu hệ thống máy đo, chẩn đoán và phẫu thuật đồng bộ, bệnh viện có khả năng triển khai toàn bộ các phương pháp điều trị tiên tiến nhất hiện nay như Phakic, SMILE Pro, SmartSight, SmartSurfACE, Femto Lasik, Femto Pro, Lasik và Phaco không dao trong điều trị đục thủy tinh thể.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn được trang bị nhiều thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn được trang bị nhiều thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, tiếp nối hành trình 20 năm - Vì đôi mắt cộng đồng, ngay từ những ngày đầu thành lập, Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế DND luôn đẩy mạnh những hoạt động cộng đồng như Chương trình "Mắt sáng cho Người cao tuổi" phối hợp với Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam nối dài từ Bắc vào Nam, hứa hẹn mang đến những chương trình khám cộng đồng hiệu quả, tầm soát, tư vấn điều trị và nâng cao nhận thức về sức khỏe đôi mắt cho người dân khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, Bệnh viện chủ động triển khai các chương trình tư vấn, giáo dục sức khỏe mắt, hợp tác đào tạo và hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội khỏe mạnh, chủ động bảo vệ thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống./.