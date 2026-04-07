Khánh Hòa xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đồng bộ, hiện đại

Theo Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030, Khánh Hòa xác định xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Các đại biểu, khách mời tham quan gian hàng trưng bày máy móc, giải pháp công nghệ mới tại sự kiện giới thiệu sản phẩm khoa học - công nghệ do tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cho biết, tỉnh đang tập trung xây dựng môi trường thuận lợi để hình thành, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh, dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp địa phương, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững.

Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu hình thành đầy đủ các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, kết nối hiệu quả với hệ sinh thái quốc gia và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Theo lộ trình, số lượng tổ chức, cá nhân tham gia khởi nghiệp sáng tạo tăng dần qua từng năm. Cụ thể, mỗi năm có từ 5 - 10 dự án khởi nghiệp mới; 30 - 60 cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh hàng năm; xây dựng từ 1 - 7 trung tâm hoặc vườn ươm khởi nghiệp; đồng thời thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm cấp tỉnh, phát triển mạng lưới chuyên gia, cố vấn...

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai. Trong đó, ưu tiên đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, lan tỏa văn hóa khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hoạt động truyền thông, đào tạo và tôn vinh điển hình. Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ rào cản pháp lý.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian khởi nghiệp, công viên đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm của tỉnh. Địa phương chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho hệ sinh thái, từ cán bộ quản lý đến doanh nghiệp, sinh viên, thanh niên, phụ nữ và nông dân, với các nội dung về xây dựng ý tưởng, quản trị doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, marketing và thương mại hóa sản phẩm.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh cũng sẽ triển khai các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp nhằm hỗ trợ các dự án tiềm năng hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và tiếp cận thị trường; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Các hoạt động kết nối hệ sinh thái được tăng cường thông qua các cuộc thi, ngày hội khởi nghiệp, hội thảo, diễn đàn và xúc tiến đầu tư, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ.

Tỉnh khuyến khích hình thành các không gian khởi nghiệp sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng trên cơ sở tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để hỗ trợ trưng bày, trình diễn sản phẩm khởi nghiệp cho sinh viên. Đồng thời, xây dựng mô hình điểm trong các lĩnh vực như, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; công nghiệp văn hóa, du lịch thông minh; khai thác giá trị văn hóa - tri thức bản địa để phát triển các mô hình kinh tế sáng tạo mới.

Việc triển khai đề án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ. Qua đó, tạo thêm việc làm, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới./.