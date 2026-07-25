Khánh Hòa: Thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Nhập thông tin dữ liệu trước khi lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ngay từ sáng sớm, thân nhân của các liệt sĩ đã đến phường Đông Hải với tâm trạng rất phấn khởi và kỳ vọng sau khi được lấy mẫu xét nghiệm AND sẽ sớm có được kết quả để tìm lại người thân của mình đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.Tại điểm thu nhận, thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn đối chiếu thông tin, hoàn thiện hồ sơ và lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình. Lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã cùng phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về khung giờ, bố trí lực lượng y tế hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc gặp khó khăn về sức khỏe trong quá trình di chuyển và tham gia thu mẫu…, để việc thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác.Ông Nguyễn Đồng (sinh 1966, ở Tổ dân phố 16, phường Đông Hải), phấn khởi cho biết, ông là cháu của liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, hy sinh ngày 8/8/1950 trong cuộc khánh chiến chống pháp. Khi hay tin Đảng, Nhà nước thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, bản thân ông và gia đình rất mừng, mong muốn qua sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình và trách nhiệm của các cơ quan chức năng, gia đình ông sẽ sớm tìm được người thân của mình đã hy sinh 76 năm qua.Bà Phạm Thị Quý (ở xã Mỹ Sơn, em của liệt sĩ Phạm Thị Tâm, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ) xúc động, bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Mặc dù chiến tranh đã đi qua nhưng sự quan tâm ấy đã luôn mang lại sự ấm áp đối với các thân nhân liệt sĩ. Bà rất phấn khởi và hy vọng sẽ tìm lại được đích danh của những liệt sĩ đã hy sinh anh dũng để đưa về an nghỉ gần với gia đình và đồng đội.Theo Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, căn cứ số lượng thân nhân đăng ký và điều kiện thực tế tại địa phương, Công an tỉnh đã khảo sát, lựa chọn trụ sở UBND của 12 xã, phường làm địa điểm đặt Trạm thu nhận mẫu sinh phẩm AND của thân nhân liệt sĩ.Công an tỉnh Khánh Hòa đã mở đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, làm cơ sở để xây dựng dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, làm giàu "ngân hàng gen" thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc./.