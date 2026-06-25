Khánh Hòa quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong 90 ngày

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động cao điểm 90 ngày giải phóng mặt bằng. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Tỉnh Khánh Hòa đã xác định các nhóm dự án trọng tâm theo từng giai đoạn thực hiện từ nay đến tháng 9/2026. Công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án điện hạt nhân được ưu tiên hoàn thành trong tháng 6. Các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng và các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành trong tháng 7. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng dự án công nghiệp, giao thông, đô thị, tái định cư và hạ tầng trọng điểm khác trong tháng 8 và tháng 9.



Theo ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, vướng mắc hiện nay ở khâu giải phóng mặt bằng tập trung chủ yếu là do chưa hoàn thành việc bàn giao đầy đủ mốc giải phóng mặt bằng, hồ sơ kỹ thuật phục vụ đo đạc, kiểm kê. Một số địa phương khối lượng hồ sơ cần xác minh lớn; nhiều trường hợp có lịch sử sử dụng đất kéo dài, biến động qua nhiều thời kỳ. Người dân chưa được cung cấp thông tin thường xuyên dẫn đến chưa đồng thuận hoặc còn băn khoăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Các dự án hạ tầng tại phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được triển khai giải phóng mặt bằng song song với thi công để đảm bảo tiến độ. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Qua thực tiễn triển khai giải phóng mặt bằng tại tỉnh Khánh Hòa cũng cho thấy, khó khăn không nằm ở cơ chế, chính sách mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Chính vì thế, mỗi địa phương phải giải quyết dứt điểm từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể...



Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng khẳng định, việc phát động 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng không phải mang tính phong trào. Đây là một chiến dịch hành động, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong triển khai các dự án trọng điểm. Không có mặt bằng thì không thể thi công. Không thi công thì không thể giải ngân. Không giải ngân thì không có tăng trưởng. Vì vậy, giải phóng mặt bằng không còn là việc riêng của một đơn vị chuyên môn, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Từng dự án phải có kế hoạch chi tiết; phải rõ diện tích cần thu hồi, số hộ bị ảnh hưởng, số hồ sơ đã kiểm kê, số hồ sơ đã phê duyệt phương án, số hộ đã nhận tiền, số hộ đã bàn giao mặt bằng, vướng ở đâu, ai xử lý, thời hạn nào xong…

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng mong nhân dân trong vùng dự án tiếp tục chia sẻ, đồng thuận, chấp hành chủ trương thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật, vì sự phát triển chung của tỉnh, vì hạ tầng tốt hơn, môi trường đầu tư tốt hơn và đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang theo dõi, chỉ đạo 40 công trình, dự án trọng điểm, động lực. Các dự án trọng điểm quốc gia và có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng như: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam; Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Các dự án động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gồm: các khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, Ninh Diêm 1, Ninh Xuân, Cà Ná; các dự án giao thông chiến lược như Quốc lộ 26B, ĐT.651G, tuyến đường ven biển Vạn Lương - Ninh Hòa, đường giao thông liên vùng; các dự án thủy lợi; bệnh viện đa khoa tỉnh; khu tái định cư và nhiều khu đô thị quy mô lớn.

Những dự án này có tác động trực tiếp đến thu hút đầu tư, tạo không gian phát triển mới cho tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030./.