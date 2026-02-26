Khánh Hòa phát triển logistics thành động lực tăng trưởng mới

Theo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn, Khánh Hòa đặt mục tiêu đưa logistics trở thành ngành dịch vụ quan trọng, hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại và du lịch. Với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là cảng biển nước sâu và các tuyến cao tốc kết nối liên vùng, Khánh Hòa được đánh giá có nhiều điều kiện để trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là đầu mối tập trung tàu thuyền, hoạt động nghề cá của Khánh Hòa và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng thông tin, định hướng phát triển logistics của tỉnh gắn chặt với lợi thế vị trí địa lý, hệ thống cảng biển, sân bay và mạng lưới giao thông kết nối. Khánh Hòa tập trung phát triển dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, hiệu quả, có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực doanh nghiệp logistics địa phương.

Giai đoạn 2026 - 2035, Khánh Hòa đặt mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khoảng 5% - 7%; tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 70% - 80%. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành logistics trên địa bàn đạt khoảng 12% - 15%/năm.

Tỉnh Khánh Hòa hình thành từ 4 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại nhằm kết nối và phát triển chuỗi cung ứng trong khu vực gồm: Trung tâm logistics Vân Phong tại Khu kinh tế Vân Phong; Trung tâm logistics tại xã Nam Cam Ranh, gắn với khu công nghiệp Nam Cam Ranh; Trung tâm logistics Cà Ná tại khu vực Cà Ná và Trung tâm logistics Ninh Chử.

Đến năm 2050, tỉnh phấn đấu tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong GRDP đạt khoảng 7% - 9%; tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 80% - 90%; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10% - 12%/năm; 70% lao động ngành logistics được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, trong đó 30% có trình độ đại học trở lên.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, để đạt các mục tiêu tỉnh sẽ triển khai 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện. Cụ thể, tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính và ưu tiên thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực logistics. Đồng thời, Khánh Hòa thúc đẩy liên kết vùng thông qua - phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi và trung tâm logistics; nâng cao hiệu quả vận tải trên các tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vân Phong - Nha Trang, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa đến cảng biển và cảng hàng không quốc tế. Ngoài đường bộ, tỉnh có tuyến đường sắt Bắc - Nam và hệ thống 21 cảng biển, 54 bến thủy nội địa; trong đó có cảng Cam Ranh, Vân Phong, Cà Ná tạo nền tảng phát triển vận tải đa phương thức.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh Khánh Hòa chú trọng xây dựng nguồn hàng và phát triển thị trường logistics, hỗ trợ phát triển các dịch vụ chuyên biệt phục vụ nông sản, hàng công nghiệp, chế biến, chế tạo; dịch vụ cho hàng hóa siêu trường, siêu trọng và logistics phục vụ xuất khẩu, thương mại điện tử xuyên biên giới. Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics hướng tới mô hình logistics thông minh, nâng cao hiệu quả khai thác cảng và vận tải đa phương thức, góp phần giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao cũng được xác định là yếu tố then chốt để bảo đảm tính bền vững của ngành.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển dịch vụ logistics được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế địa phương trong dài hạn./.