Khánh Hòa phát huy lợi thế kinh tế biển

Mô hình nuôi biển công nghệ cao được triển khai thí điểm tại tỉnh Khánh Hòa mang lại hiệu quả. Ảnh: TTXVN phát

Khánh Hòa là địa phương có đường bờ biển dài nhất Việt Nam sau khi hợp nhất với gần 500 km. Tuyến ven biển trải dài là tài sản chiến lược để tỉnh Khánh Hòa mới phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và logistics. Tỉnh ủy Khánh Hòa đang xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ vai trò dẫn dắt, định hướng phát triển kinh tế biển trở thành trụ cột chiến lược trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, địa phương tập trung phát triển các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: Dịch vụ du lịch biển chất lượng cao; công nghiệp, cảng biển, khu kinh tế gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản gắn với xây dựng nông thôn mới; dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá, vận tải biển;…

Nuôi cá biển bằng lồng HDPE tại tỉnh Khánh Hòa là giải pháp công nghệ mang lại hiệu quả cao. Ảnh: TTXVN phát

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên phát triển bền vững kinh tế biển.



Khi nghiên cứu về chiến lược phát triển kinh tế biển Khánh Hòa, Tiến sĩ Trần Minh Ngọc (Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Công an Nhân dân) cho rằng: Địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp gắn với ba trụ cột: "công nghệ - xanh hóa - giá trị tăng cao". Các giải pháp cần được hoạch định trong quy hoạch tỉnh và các kế hoạch triển khai liên quan (theo Nghị quyết 37/NQ-CP năm 2025 về quy hoạch không gian biển quốc gia; Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2023 về khai thác bền vững tài nguyên biển). Với lợi thế và nguồn lực phong phú, tỉnh nên khai thác triệt để tiềm năng biển đảo thông qua đổi mới sáng tạo, hợp tác liên vùng và ứng dụng công nghệ mới. Các ngành kinh tế biển trọng tâm như: du lịch chất lượng cao, thủy sản công nghệ cao, cảng biển và logistics hiện đại…

Để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 36-NQ/TW, Tỉnh ủy Khánh Hòa kiến nghị Trung ương nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế biển phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương ven biển. Đồng thời, cần tập trung xây dựng hệ thống cảng biển và hạ tầng giao thông ven biển đồng bộ, liên thông giữa các tỉnh; ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, logistics, nghề cá và hậu cần nghề cá.

Cùng với đó, các khu dân cư ven biển đảo cần được chỉnh trang, bố trí lại đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với phát triển du lịch để tạo sinh kế cho dân cư ven biển; quy hoạch, thiết kế, chỉnh trang, xây dựng các công trình có điểm nhấn tại dải ven biển góp phần thúc đẩy phát triển du lịch…/.