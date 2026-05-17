Khánh Hòa khuyến khích doanh nghiệp quản trị bằng dữ liệu lớn và AI

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong tiếp cận, triển khai và ứng dụng AI, chuyển đổi số một cách bài bản, hiệu quả. Diễn đàn là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp, nhận diện rõ hơn cơ hội và thách thức trong quá trình đổi mới quản trị.

Toàn cảnh diễn đàn, chủ đề của diễn đàn tập trung vào quản trị hiện đại, Big Data, chuyển đổi số và AI.Ảnh Đặng Tuấn -TTXVN

Chủ đề của diễn đàn tập trung vào quản trị hiện đại, Big Data, chuyển đổi số và AI. Dữ liệu lớn không chỉ là một thuật ngữ công nghệ. Đối với doanh nghiệp, dữ liệu có thể bắt nguồn từ những thông tin quen thuộc như: dữ liệu khách hàng, bán hàng, tồn kho, nhân sự, vận hành hoặc phản hồi của khách hàng... Khi được thu thập, phân tích và sử dụng đúng cách, dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ thị trường, kiểm soát hoạt động và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Ở góc độ đào tạo, nghiên cứu, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, trong bối cảnh mới, quyết định nhanh và chính xác ngày càng trở thành yêu cầu sống còn đối với doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ nằm ở sản phẩm, dịch vụ hay kinh nghiệm điều hành, mà còn phụ thuộc vào khả năng khai thác dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với doanh nghiệp, chuyển đổi số trong quản trị không đơn giản là mua phần mềm hoặc đưa một vài quy trình lên môi trường internet. Chuyển đổi số phải giúp doanh nghiệp vận hành tốt hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn, kiểm soát chi phí tốt hơn, phối hợp nội bộ hiệu quả hơn và tạo ra giá trị mới. Đây là quá trình cần được triển khai có lộ trình, gắn với mục tiêu quản trị và năng lực thực tế của từng doanh nghiệp.

Tiến sĩ Thái Kim Phụng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp Khánh Hòa cần đổi mới tư duy quản trị theo hướng thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cho điều hành và ra quyết định. Chuyển đổi số không chỉ là đầu tư phần mềm hay công cụ công nghệ, mà phải bắt đầu từ việc chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực nhân sự, xây dựng văn hóa sử dụng dữ liệu. Khi biết khai thác dữ liệu đúng cách, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả hoạt động, thích ứng tốt hơn với thị trường.

Khánh Hòa là địa phương có nhiều dư địa ứng dụng AI trong du lịch, y tế, giáo dục, quản trị đô thị và dịch vụ công. AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu du khách, dự báo xu hướng thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu quy trình quản lý. Tuy nhiên, việc triển khai cần gắn với chuẩn hóa dữ liệu, đào tạo nhân lực, bảo mật thông tin và kiểm soát rủi ro.

Thông qua diễn đàn, tỉnh Khánh Hòa mong muốn tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động này góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.