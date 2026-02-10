Khánh Hòa: động viên, chia sẻ khó khăn với người dân trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc

Các hộ khó khăn vui mừng nhận quà Tết từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Tại các điểm thăm, tặng quà, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân, người lao động; động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, an vui. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai nhiều dự án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, nhu cầu việc làm của xã hội rất cao.



Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đề nghị lãnh đạo chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu của từng gia đình, hỗ trợ công tác tìm kiếm, tạo việc làm cho người dân; khẳng định tỉnh Khánh Hòa luôn dành đủ nguồn lực hỗ trợ, tạo sinh kế cho người dân, giúp các hộ dân thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.