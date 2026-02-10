Báo Ảnh Việt Nam

Khánh Hòa: động viên, chia sẻ khó khăn với người dân trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc

Ngày 9/2, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đi thăm, tặng quà Tết cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ và các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Hơn 600 suất quà Tết với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng đã được trao tận tay các hộ gia đình tại các xã Tu Bông, Đông Ninh Hòa, Ninh Hòa, Bắc Nha Trang, Công Hải…, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với người dân trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc.
  Các hộ khó khăn vui mừng nhận quà Tết từ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN  

Tại các điểm thăm, tặng quà, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân, người lao động; động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, an vui. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai nhiều dự án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, nhu cầu việc làm của xã hội rất cao.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đề nghị lãnh đạo chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu của từng gia đình, hỗ trợ công tác tìm kiếm, tạo việc làm cho người dân; khẳng định tỉnh Khánh Hòa luôn dành đủ nguồn lực hỗ trợ, tạo sinh kế cho người dân, giúp các hộ dân thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

  Các đơn vị doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa chăm lo Tết cho người dân. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN  

Thăm các hộ nghèo, hộ khó khăn tại vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bày tỏ phấn khởi trước sự đổi thay rõ nét của các địa phương bị ảnh hưởng sau thiên tai. Nhiều ngôi nhà bị sập, hư hỏng đã được xây dựng, sửa chữa hoàn thành trước Tết. Người dân đã ổn định nơi ở, nhịp sống và sản xuất từng bước trở lại bình thường.

