Khánh Hòa : Điều động cán bộ để nâng cao khả năng quản lý từ tỉnh tới cơ sở

Ông Vũ Ngọc Đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Chữ được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định điều động ông Bùi Hoài Nam (Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy) đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giới thiệu hiệp thương bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giới thiệu bầu chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thay ông Phan Thanh Liêm (Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh) nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Nguyễn Thanh Vân (Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy) được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Minh Thái (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Ninh Chữ, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Vũ Ngọc Đương (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Chữ) được điều động giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.



Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, căn cứ vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện giới thiệu, điều động bổ nhiệm cán bộ từ tỉnh tới cơ sở. Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục kiện toàn chức danh Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và chính quyền các địa phương.

Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đạt hiệu quả. Việc kiện toàn, bố trí, điều động cán bộ đã qua rèn luyện ở nhiều môi trường công tác khác nhau đảm bảo nâng cao khả năng quản lý từ tỉnh tới cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu, cán bộ được điều động, bổ nhiệm cần nhanh chóng tiếp cận công việc, bám sát quy chế và chương trình công tác của cơ quan, đơn vị mới. Với vai trò là người đứng đầu, cán bộ quản lý phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao…/.