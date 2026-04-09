Khánh Hòa công bố các quyết định về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đối với đồng chí Lâm Đông. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, đồng chí Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 30/3/2026.



Cùng với đó, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Lữ Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa VII và đồng chí Phạm Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII.



Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Tiếp đó, hội nghị công bố Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các đồng chí: Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Trần Hòa Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Lê Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Trịnh Minh Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031./.