Khánh Hòa chủ động phương án xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho bầu cử

Cử tri phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nghiên cứu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa lưu ý, công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của của năm 2026. Vì vậy cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các địa phương, đơn vị phải quan tâm đặc biệt đến lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Các khâu chuẩn bị cho bầu cử từ niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử… phải được triển khai đúng thời gian, quy định của pháp luật. Các địa phương tăng cường tuyên truyền trực quan và trên các phương triện thông tin đại chúng nhằm tạo không khí phấn khởi, tạo niềm tin cho cử tri và nhân dân khi đi bầu cử. Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động phải được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tiếp cận đầy đủ thông tin. Qua đây, cử tri phát huy được quyền làm chủ và nâng cao chất lượng lựa chọn đại biểu.

Tỉnh Khánh Hòa có khoảng 1,7 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Hiện nay các địa phương vẫn tiếp tục theo dõi, cập nhật trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia để điều chỉnh danh sách cử tri bỏ phiếu trước ngày bầu cử theo quy định. Với đặc thù tỉnh Khánh Hòa là địa phương có đông khách du lịch trong và ngoài nước, mức độ di biến động dân cư lớn nên công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử cũng được chú trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường thông tin, các khu vực bỏ phiếu chủ động phương án xử lý tình huống phát sinh nhằm bảo đảm cho quá trình bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật. Công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch và thông tin sai lệch trên không gian mạng cần được triển khai chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm thông tin lành mạnh phục vụ cuộc bầu cử...

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu tương ứng 1.123 tổ bầu cử.

Hiện nay, 65/65 xã, phường, đặc khu của Khánh Hòa đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định về việc lập danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 20 ứng cử viên đại biểu tại 4 đơn vị bầu cử của tỉnh để bầu chọn 12 đại biểu Quốc hội khóa XVI (7 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương và 5 đại biểu do Trung ương giới thiệu). Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 có 108 người ứng cử để bầu chọn 67 đại biểu. HĐND cấp xã được bầu 1.392 đại biểu./.