Khánh Hòa, An Giang đón hàng triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động tại nhiều điểm đến Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lượng khách tăng 112,17% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động tại nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh. Du khách tại Bãi Khem, An Thới, đặc khu Phú Quốc (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch đạt 735.000 lượt. Khách lưu trú đạt 320.000 lượt, tăng 112,28%, trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế và 200.000 lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.200 tỷ đồng.

Từ ngày 16- 22/2, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón 774 chuyến bay, phục vụ khoảng 142.720 hành khách. Số chuyến bay tăng 10% so với tuần trước đó. Công suất phòng bình quân khối khách sạn 4-5 sao đạt 83,11%. Trong các ngày cao điểm từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển và trên đảo kín phòng.

Dịp Tết, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tỉnh Khánh Hòa tổ chức phục vụ nhân dân và du khách. Tại các điểm di tích như: Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn và Tháp Bà Ponagar và thành cổ Diên Khánh và các địa danh gắn liền với bác sĩ Yersin hơn 66.000 lượt khách tham quan, dâng hương và thưởng thức các chương trình nghệ thuật dân gian.

Đầu năm mới, hoạt động vãn cảnh, dâng hương tại các điểm di tích diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ban quản lý di tích tổ chức đón tiếp, hướng dẫn du khách thực hiện nghi lễ đúng quy định. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được tăng cường. Di tích thu hút đông đảo người dân và du khách đến cầu bình an, tài lộc trong những ngày đầu xuân.

Không gian lễ hội còn lan tỏa tại nhiều địa điểm công cộng: Triển lãm ảnh “Sắc Xuân đất nước” tổ chức tại Công viên bờ biển Trần Phú; Triển lãm “Khánh Hòa ngày mới” diễn ra tại Quảng trường 16/4. Các chương trình biểu diễn Lân -Sư -Rồng, hát Bài Chòi phục vụ liên tục tại Công viên Bờ biển. Đêm Giao thừa, chương trình nghệ thuật tổ chức tại Quảng trường 2/4 và Quảng trường 16/4 thu hút đông đảo người xem. Hội Báo Xuân, xe thư viện lưu động, trưng bày bánh chưng, bánh tét và giới thiệu thổ cẩm Chăm phục vụ hàng chục nghìn lượt người dân, du khách.

Tổng doanh thu ngành du lịch An Giang tăng 39%

Sở Du lịch An Giang thông tin, trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh đón hơn 1,7 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, vui Xuân, đón Tết, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu cho ngành du lịch ước đạt trên 2.622 tỷ đồng, tăng 39%.

Pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại Cầu Hôn, đặc khu Phú Quốc (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Các xã, phường và đặc khu thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến như: Phú Quốc, Hà Tiên, Vĩnh Tế, Núi Cấm, Thới Sơn, Tri Tôn. Trong số này, đặc khu Phú Quốc đón 92.994 lượt du khách quốc tế, tăng 24,3% so cùng kỳ, chiếm 94,3% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến của toàn tỉnh.

Đáng chú ý, dòng khách quốc tế đến đảo ngọc Phú Quốc khá ấn tượng. Cao điểm là ngày 14/2 (27 Tết), Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế, với hơn 18.000 lượt hành khách quốc tế, mức khai thác quốc tế cao nhất kể từ khi sân bay đi vào hoạt động năm 2012, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, du lịch An Giang bứt phá ngoạn mục, với những con số tăng trưởng ấn tượng và các sản phẩm dịch vụ đổi mới, đa dạng phục vụ du khách vui Xuân, đón Tết. Từ vùng đất tâm linh Châu Đốc, Tri Tôn, Tịnh Biên đến vùng biên thùy “Hà Tiên xứ thơ” và đảo ngọc Phú Quốc, Hòn Sơn, Nam Du…đã tạo nên một bức tranh xuân nhiều sắc màu rực rỡ, khẳng định vị thế của du lịch An Giang trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Tại các điểm du lịch trọng điểm như: Khu du lịch quốc gia Núi Sam, Núi Cấm, Rừng Tràm Trà Sư, du khách không chỉ được đắm mình trong không gian Tết cổ truyền của dân tộc với chợ hoa xuân, phố ẩm thực, múa Lân - Sư - Rồng mà còn được trải nghiệm tặng chữ thư pháp và du lịch sinh thái cộng đồng. Đặc biệt, Phú Quốc “thiên đường du lịch”, ước đón 365.818 lượt khách trong dịp Tết với các sản phẩm quy mô lớn như: Show diễn nghệ thuật “Symphony of the Sea”, “Awaken Sea”… góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Trong mùa du lịch Tết Bính Ngọ 2026, Sở Du lịch An Giang đã chủ động triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và niêm yết giá công khai tại các khu, điểm du lịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái nhấn mạnh, tăng trưởng lượng du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 mang nhiều ý nghĩa tích cực cho ngành du lịch An Giang, là nền tảng để tỉnh đạt mục tiêu năm 2026 vượt trội hơn năm 2025. Sự khởi sắc đầu năm cho thấy tỉnh đang trên đà trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của vùng Tây Nam Bộ, “cú hích” mở màn cho một năm du lịch đầy triển vọng của An Giang. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để ngành du lịch An Giang tiếp tục vươn xa, hướng tới một năm 2026 bùng nổ và bền vững hơn trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC 2027 diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc./.