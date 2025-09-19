Khẳng định vị trí của hàng Việt tại thị trường Trung Quốc và quốc tế

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm bánh sầu riêng cho khách Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Với vị trí địa lý gần gũi, Việt Nam luôn coi trọng Hội chợ CAEXPO, cử đoàn đại biểu cấp cao và tham gia các kỳ hội chợ với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN. Tại kỳ Hội chợ lần này, Việt Nam tiếp tục có đông đảo doanh nghiệp tham dự với gần 200 gian hàng với sản phẩm đa dạng, chất lượng cao thuộc các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có tính bổ trợ cao với thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN như nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp Việt Nam tham gia CAEXPO năm nay, có những doanh nghiệp đã tham gia hội chợ từ những kỳ đầu tiên với quy mô nhỏ, giờ đã gặt hái thành công trong việc thâm nhập thị trường Trung Quốc; đồng thời, cũng có nhiều doanh nghiệp mới tham gia, với mong muốn đưa sản phẩm chất lượng cao của mình đến với thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Đã nhiều năm tham gia hội chợ, nhãn hàng TH true milk được biết đến như một thương hiệu nổi tiếng tại thị trường hơn một tỷ dân như Trung Quốc. Theo bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc kinh doanh quốc tế của tập đoàn TH, tập đoàn TH tham gia CAEXPO từ năm 2016 và đặt mục tiêu rất rõ ràng về việc quảng bá thương hiệu Made in Việt Nam tại thị trường Trung Quốc và quốc tế.

Đến với sự kiện CAEXPO năm nay, doanh nghiệp cũng tham gia trưng bãy triển lãm các sản phẩm đa dạng, từ những sản phẩm bảo quản nhiệt độ thường như là sữa tươi, sản phẩm trà trái cây, trà thảo dược, hoa quả sấy…, đến những sản phẩm có yêu cầu bảo quản khắt khe, với công nghệ sản xuất khép kín, tiên tiến như sữa chua ăn, sữa chua uống, kem… qua đó, không chỉ giới thiệu với bạn bè Trung Quốc mà còn cả các bạn bè quốc tế khác. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy nhấn mạnh công ty luôn kiên trì tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại như CAEXPO và hiện thương hiệu TH đã có vị trí nhất định trên thị trường quốc tế.

Cũng với mong muốn thương hiệu của mình được biết đến nhiều hơn, tạo được chỗ đứng vững trên thị trường ASEAN nói chung và Trung Quốc nói riêng, trong lần thứ hai tham gia hội chợ, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Phúc Thịnh có trụ sở tại Hải Phòng, đã giới thiệu các mặt hàng yến sào chất lượng cao, nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế và người tiêu dùng Trung Quốc. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Công ty chia sẻ, mục đích của công ty là đưa sản phẩm đến với tất cả các nước bạn, thông qua giao thương kết nối, giúp sản phẩm của mình có một vị trí trên bản đồ thế giới cũng như tại Trung Quốc.

Cùng với việc không ngừng đổi mới công nghệ và quy trình sản xuất, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, các doanh nghiệp Việt Nam còn nỗ lực tham gia các sự kiến xúc tiến thương mại, hội trợ triển lãm có uy tín tại Trung Quốc và ASEAN, để tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chất lượng cao của mình. Nhờ đó, các sản phẩm với thương hiệu Việt Nam đã được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhất và đánh giá cao về chất lượng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông La Thường Thắng (Luo Changsheng)-một người dân tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây cho biết, các sản phẩm cà phê và sữa tươi, yến sào, bánh sầu riêng… của Việt Nam rất đặc trưng và có chất lượng rất tốt. Đặc biệt là cà phê được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc với số lượng rất lớn. Các sản phẩm của Việt Nam rất phù hợp với thị hiếu và khẩu vị của người dân Quảng Tây. Ông La Thường Thắng nhận định tiềm năng phát triển sản phẩm của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc là rất lớn.

Hội chợ Thương mại ASEAN – Trung Quốc năm nay là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên do Bộ Công thương Việt Nam tổ chức tham gia. Trong những năm qua, CAEXPO đã trở thành sự kiện uy tín, nơi các doanh nghiệp Việt Nam tham dự để quảng bá và giới thiệu sản phẩm, là điểm đến cho những khởi đầu kinh doanh và đầu tư giữa thị trường hai nước./.