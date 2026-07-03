Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Dự Đại hội có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Hội Nhà báo các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 300 hội viên đang sinh hoạt tại các Liên Chi hội, Chi hội trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, hội viên trong giai đoạn hợp nhất tổ chức Hội sau sáp nhập. Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện công tác, địa bàn hoạt động rộng, áp lực nghề nghiệp lớn, đội ngũ người làm báo trong tỉnh vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, báo chí đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ người làm báo phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, thích ứng nhanh với xu hướng truyền thông hiện đại. Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là kỹ năng làm báo đa phương tiện, báo chí dữ liệu; phát huy hiệu quả chuyển đổi số báo chí, đa dạng hóa sản phẩm truyền thông trên các nền tảng số, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, qua đó khẳng định vị thế của báo chí địa phương trong giai đoạn phát triển mới…

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng xuất sắc về chuyển đổi số báo chí.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Hội Nhà báo tỉnh còn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức 18 lớp tập huấn cho hơn 700 lượt hội viên, cộng tác viên về báo chí đa phương tiện, kỹ năng tác nghiệp trên nền tảng số và các xu hướng làm báo hiện đại, kết nạp 102 hội viên mới.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh tích cực tham gia công tác an sinh xã hội như, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng công trình chiếu sáng, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, thăm hỏi gia đình chính sách với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng...

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đồng hành cùng các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng tuyên truyền, phát triển sản phẩm báo chí đa phương tiện; khai thác hiệu quả nền tảng số gắn với giữ vững tôn chỉ, mục đích và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; đẩy mạnh bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, xây dựng môi trường làm báo chuyên nghiệp, trách nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với các chỉ tiêu chủ yếu: 100% hội viên, phóng viên thực hiện nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; kết nạp từ 20 hội viên mới trở lên; 100% Chi hội đạt vững mạnh, trong đó trên 50% hội viên đạt danh hiệu hội viên xuất sắc cấp cơ sở; hằng năm có tối thiểu 20 tác phẩm chất lượng cao tham dự các giải báo chí Trung ương.

Đại hội công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 9 người. Ông Mai Đức Thông, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang khóa I.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Tăng Thị Hà, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hoạt động báo chí giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và hoạt động báo chí. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hoạt động báo chí giai đoạn 2020-2025. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen cho 8 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội giai đoạn 2020-2025./.