Khẳng định vai trò xung kích của Thanh niên xung phong trong giai đoạn mới

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Theo ông Lê Quốc Phong, lực lượng Thanh niên xung phong cần đẩy mạnh thu hút, phát triển đội ngũ phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng lực lượng thanh niên trẻ; trở thành môi trường tin cậy để thanh niên rèn luyện, trải nghiệm và cống hiến; đồng thời là nơi tập hợp, phát huy sức mạnh của tuổi trẻ và các lực lượng xã hội, tổ chức các hoạt động thiết thực, chuyên nghiệp nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội trọng tâm.



Ông Lê Quốc Phong cũng lưu ý, Thanh niên xung phong cần tiếp tục phát huy vai trò trong công tác bảo trợ xã hội, chăm lo người yếu thế, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; tham gia xây dựng thành phố an toàn, phòng, chống ma túy, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời, gắn với nhiệm vụ đào tạo nghề, giáo dục kỹ năng, tạo việc làm cho thanh niên; chủ động tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo nguồn lực cho công tác an sinh và dịch vụ công ích.



Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN



Trải qua 50 năm qua phát triển, lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Từ những ngày đầu tham gia xây dựng vùng kinh tế mới, khắc phục hậu quả chiến tranh, lực lượng đã không ngừng trưởng thành, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Trong thời bình, Thanh niên xung phong tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong công tác bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất của Thành phố.



Bước vào giai đoạn mới, Thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, đa kỹ năng; đồng thời đổi mới mô hình tổ chức, mở rộng các hoạt động công ích, xã hội; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục là lực lượng xung kích, tin cậy, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Ngoài ra, cần phải đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số và yêu cầu quản trị hiện đại, qua đó phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.