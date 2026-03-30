Khẳng định vai trò trí thức trong kiến tạo phát triển vùng và hội nhập toàn cầu

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Sự kiện thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế; nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ trí thức trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng hiện nay.

Ông Trần Chí Hùng đánh giá cao vai trò nòng cốt của Đại học Cần Thơ trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thời gian qua. Những đóng góp của nhà trường đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Thành phố Cần Thơ sẽ tập trung phối hợp với Đại học Cần Thơ xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của vùng, gắn với các lĩnh vực công nghệ mới và kinh tế xanh. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh liên kết “3 nhà” nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo thành phố xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá chiến lược. Trong đó, Đại học Cần Thơ giữ vai trò trung tâm trong đào tạo các lĩnh vực then chốt theo chuẩn quốc tế. Cùng với đó, thành phố tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối kết nối hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập sâu rộng của toàn vùng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ cho biết, trong giai đoạn tới, Đại học Cần Thơ xác định tập trung vào ba trụ cột chiến lược. Cụ thể: Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến đào tạo tài năng gắn với nhu cầu thị trường lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiệm cận chuẩn quốc tế; Phát huy nền tảng khoa học công nghệ ở các lĩnh vực thế mạnh, đồng thời tạo đột phá trong các công nghệ chiến lược, công nghệ dẫn dắt; Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, phục vụ cộng đồng, kết nối chặt chẽ Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy hội nhập toàn cầu.

Những định hướng này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, khi tri thức và công nghệ trở thành động lực chủ đạo của tăng trưởng. Theo các đại biểu, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vai trò của trí thức không chỉ dừng lại ở nghiên cứu mà còn phải trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn của xã hội, đặc biệt là những thách thức đặc thù của Đồng bằng sông Cửu Long (như: biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và phát triển bền vững).

Theo kỹ sư Hồ Quang Cua (cha đẻ của giống lúa ST25 ngon nhất thế giới), những tiến bộ về giống lúa, kỹ thuật canh tác cũng như các nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo, cá tra và tôm hàng đầu thế giới. Đặc biệt, các mô hình sản xuất như luân canh lúa - tôm hay việc phát triển các giống lúa chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long đều ghi dấu ấn rõ nét của các nhà khoa học thuộc Đại học Cần Thơ; thể hiện rõ vai trò của tri thức khoa học trong nâng cao giá trị nông sản và cải thiện sinh kế người dân.

Ngoài ra, các nhà khoa học trẻ nhấn mạnh sứ mệnh của trí thức trong kỷ nguyên phát triển mới không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn phải sáng tạo, lan tỏa và chuyển giao tri thức vào thực tiễn. Với phương châm “Kiến tạo tri thức - Tiếp bước tiên phong”, đội ngũ cán bộ trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong đổi mới sáng tạo, làm chủ các lĩnh vực như: nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, kiểm soát dịch bệnh và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ tọa đàm, Đại học Cần Thơ đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, gồm: Học viện Điều dưỡng và Sức khỏe Deh Yu (Đài Loan, Trung Quốc), Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Aero Asahi Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lúa gạo Việt Nam. Các thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tọa đàm SDMD 2026 một lần nữa khẳng định vai trò không thể thay thế của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển đất nước. Trong bối cảnh mới, trí thức không chỉ là lực lượng sáng tạo tri thức mà còn là cầu nối giữa khoa học và thực tiễn, giữa nhà trường với doanh nghiệp và xã hội. Việc phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ, sẽ là yếu tố quyết định để Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi, bứt phá trong phát triển và hội nhập bền vững trong tương lai./.