Khẳng định vai trò tiên phong của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên mặt trận tư tưởng, lý luận

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ chế độ. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về hội nhập và chuyển đổi số, nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay trình độ khoa học - công nghệ mà còn được thể hiện ở bản lĩnh chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khả năng tự bảo vệ trước các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là điều kiện quan trọng để giữ vững định hướng phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.Đồng chí Vũ Trọng Lâm khẳng định, Cuộc thi năm nay đã thực sự trở thành diễn đàn chính luận sâu sắc, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, viên chức và người lao động Nhà xuất bản. Các tác phẩm dự thi đã góp phần làm sáng rõ giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền trong tình hình mới, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Nhà xuất bản cần tiếp tục rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, viết bài chính luận; tích cực tham gia các cuộc thi chính luận trong thời gian tới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tư duy lý luận và năng lực nghiên cứu khoa học, phục vụ trực tiếp công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị. Đồng thời, các chi bộ, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu mỗi tác phẩm chính luận phải ngắn gọn, súc tích, giàu tính chiến đấu và có sức thuyết phục bằng tri thức, khoa học, lẽ phải và sự thật. Mỗi bài viết cần thực sự trở thành "mũi tên trúng đích", trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng và xã hội.Với cách làm đổi mới, nghiêm túc và thực chất, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 của Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục tạo sức lan tỏa tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ Nhà xuất bản trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong của cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.