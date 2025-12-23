Khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Tối 22/12, Lễ Tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 với chủ đề “Kỷ nguyên mới - Hào khí Thăng Long - Doanh nhân tiên phong” do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Tham dự chương trình còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô…

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội và đất nước. Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, đánh dấu chặng đường phát triển, trưởng thành và đóng góp ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Cờ thi đua Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

“Hào khí Thăng Long” khơi dậy tinh thần bất khuất, kiên cường, trí tuệ và truyền thống nghìn năm văn hiến, nguồn lực tinh thần mạnh mẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cạnh tranh toàn cầu và chinh phục những tầm cao mới. “Doanh nhân tiên phong” khẳng định vai trò đội ngũ doanh nhân Thủ đô những người dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới mô hình kinh doanh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc tế.



Ba trụ cột kết hợp tạo thành thông điệp mạnh mẽ: Hào khí Thăng Long là cội nguồn - Kỷ nguyên mới là cơ hội - Doanh nhân tiên phong là lực lượng kiến tạo tương lai Thủ đô.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định, doanh nhân là chủ thể sản xuất - kinh doanh, trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội, giải quyết việc làm, đóng góp lớn cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước. Đồng thời, đây cũng là lực lượng tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 Trần Quốc Hùng và Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan trao bằng khen cho các tập thể đạt giải thưởng Thương hiệu số 01. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, đặc biệt là việc ban hành các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nền kinh tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tăng trưởng GDP năm 2025 dự kiến đạt 8%, thuộc nhóm cao của khu vực. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, vị thế quốc gia không ngừng được nâng lên. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; đầu tư cho các hạ tầng chiến lược được đẩy mạnh; khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò là một động lực quan trọng nhất của tăng trưởng.

Phó Thủ tướng khẳng định, những kết quả này cho thấy đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước là đúng đắn, cộng đồng doanh nghiệp đã, đang và sẽ giữ vai trò trung tâm trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước. Đối với Thủ đô Hà Nội, năm 2025, GRDP ước tăng khoảng 8,5%, tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước.

Phó Thủ tướng ghi nhận vai trò tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội trong việc đại diện, kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Giai đoạn từ nay đến năm 2030 đặt ra yêu cầu rất cao đối với cả khu vực công và khu vực tư nhân. Phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, tăng trưởng phải dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tập trung nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hóa hoạt động, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, gắn hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, cần xác định khoa học công nghệ là nền tảng, động lực để phát triển; coi chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo là yêu cầu bắt buộc, không phải là lựa chọn.

Đồng thời, chủ động hội nhập, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao. Các bộ, ngành và thành phố Hà Nội tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, vốn và quy hoạch. Các hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy tốt hơn vai trò dẫn dắt, liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống Thăng Long - Hà Nội, với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước./.