Khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn" vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đối với Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những đóng góp của lực lượng An ninh Công an thành phố trong công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược và tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã chủ động triển khai công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị nội bộ, văn hóa, thông tin, an ninh mạng; góp phần xây dựng môi trường an toàn, ổn định, kiến tạo phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Công an thành phố đang giữ vai trò gương mẫu, đi đầu, tích cực tham mưu tháo gỡ 5 "điểm nghẽn" của thành phố; tiên phong trong chuyển đổi số, giải phóng mặt bằng, xây dựng thành phố thông minh và triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Hà Nội quyết tâm xây dựng thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" với nhiều không gian phát triển mới chưa có tiền lệ, Bí thư Thành ủy yêu cầu lực lượng An ninh Công an Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia; chủ động nắm chắc, nhận diện, dự báo sát tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực sự là chỗ dựa vững chắc của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Cùng với đó, tập trung tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh nông thôn, đô thị, tôn giáo và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; không để phát sinh, mở rộng "điểm nóng" ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng vũ trang, sở, ngành, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng An ninh Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, lực lượng An ninh phải dựa vào dân, lắng nghe dân, lấy niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn của nhân dân làm mục tiêu cao nhất cho mọi hành động.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định: Lực lượng An ninh Công an Thủ đô sẽ tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hà Nội không có điều kiện, cơ hội để rút kinh nghiệm, nhất là về công tác an ninh"; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và từ bên ngoài địa bàn; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược; tham mưu kịp thời, hiệu quả với Bộ Công an và thành phố các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia; nhận diện sớm các nguy cơ để tạo thế chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thời gian tới lực lượng An ninh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu về an ninh trên địa bàn; tăng cường bảo đảm an ninh mạng, chủ động nhận diện, đánh giá, dự báo sớm và ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng lực lượng An ninh Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 80 năm qua, lực lượng An ninh Công an Thủ đô có nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cũng như các huân chương, huy chương và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Những đóng góp đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an thành phố Hà Nội, đơn vị bốn lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.