Khẳng định vai trò của quân đội trong việc hỗ trợ các cam kết về phụ nữ, hòa bình và an ninh

Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phát biểu khai mạc. Ảnh: Hiền Hạnh - TTXVN

Diễn ra từ ngày 14-22/3/2026, khóa huấn luyện dành cho các sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam và các nước đối tác ASEAN thuộc Chương trình Hợp tác đào tạo quân sự (MTCP) của Canada, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thiết thực trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam, Canada và các nước đối tác tham gia khóa huấn luyện.

Trung tá Paul Payne, Tùy viên Quốc phòng Canada tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hiền Hạnh - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) khẳng định, Khóa huấn luyện Phụ nữ, Hòa bình và An ninh năm 2026 do Việt Nam và Canada đồng tổ chức là một minh chứng sinh động về mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp, hiệu quả thực chất của hai bên trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Hoạt động còn có ý nghĩa quan trọng hơn nữa bởi đây là khóa huấn luyện chuyên sâu quốc tế nằm trong đề xuất sáng kiến hợp tác giữa Canada và Việt Nam đồng tổ chức một chuỗi sự kiện nhằm thúc đẩy Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong khuôn khổ Chương trình MPTC.

Mục tiêu của khóa huấn luyện là bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kiến thức và phương pháp áp dụng các nguyên tắc của Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc và góc nhìn về giới vào thực hiện các chức năng và hoạt động quân sự của quân đội cho các sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam và các nước đối tác ASEAN thuộc Chương trình MTCP của Canada.

Giảng viên và các học viên trao đổi trong khuôn khổ Khóa huấn luyện về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) năm 2026. Ảnh: Hiền Hạnh - TTXVN

Khóa huấn luyện tập trung vào các nội dung chính như: Giới thiệu lịch sử, lý thuyết và công cụ pháp lý của Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; phân tích tác động của Chương trình đối với quân đội cũng như với hòa bình và an ninh quốc tế, khu vực và trong nước; khám phá cách tiếp cận Chương trình trong Kế hoạch Hành động khu vực của ASEAN, phân tích vai trò của quân đội trong việc hỗ trợ các cam kết về phụ nữ, hòa bình và an ninh; trao quyền cho phụ nữ trong quân đội: đánh giá mối liên hệ giữa Chương trình và quá trình hội nhập của phụ nữ trong quân đội; phân tích cách quân đội có thể hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ ở cấp thể chế, trong nước và quốc tế.



Bên cạnh đó, nội dung huấn luyện cũng lồng ghép góc nhìn giới, phân tích cách tích hợp góc nhìn giới vào các chức năng và hoạt động quân sự; áp dụng công cụ phân tích giới, tìm hiểu các công cụ phân tích giới được quân đội sử dụng ở cấp thể chế và hoạt động; thực hành áp dụng phân tích giới thông qua các tình huống trong thể chế và hoạt động.

Tham gia giảng dạy có 3 giảng viên đến từ Canada. Lực lượng cán bộ điều phối gồm 4 người, trong đó có 1 cán bộ của Canada (điều phối viên kiêm giảng viên) và 3 cán bộ của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Khóa huấn luyện có 32 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, trong đó có 10 học viên quốc tế và 22 học viên Việt Nam, đến từ nhiều đơn vị trong toàn quân như Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Binh chủng Công binh, Binh chủng Đặc công, Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 175.

Trung tá Paul Payne, Tùy viên Quốc phòng Canada tại Việt Nam chia sẻ: "Bước vào khóa học này, chúng ta hãy cùng nhau cam kết tăng cường trao đổi kiến thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình và làm sâu sắc hơn sự hợp tác xuyên biên giới, xuyên lĩnh vực. Đó là cách chúng ta thúc đẩy Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động, đối tác và cam kết bền bỉ"./.