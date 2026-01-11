Khẳng định vai trò bảo vệ công lý và quyền công dân

Theo đó, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã xác định nhiệm vụ đầu tiên là kiện toàn, ổn định tổ chức, bảo đảm vận hành thông suốt không để gián đoạn các nhiệm vụ của ngành. Chính vì vậy, các vị trí chủ chốt được phân công nhiệm vụ cụ thể theo hướng kế thừa ổn định, đổi mới để phát triển. Tập thể, cán bộ nhân viên ngành Tòa án luôn xác định hiệu quả, chất lượng công việc là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chính quyền địa phương hai cấp. Các vụ án xét xử án dân sự, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, hôn nhân, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính luôn đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, nhiều vụ án được xét xử trực tuyến tới các điểm cầu tại Tòa án nhân dân khu vực và Tòa án nhân dân thành phố. Bị cáo không cần dẫn giải đến Tòa mà được xét hỏi qua màn hình bằng hệ thống âm thanh, hình ảnh đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Theo đó, toàn bộ chứng cứ như video, hình ảnh, sơ đồ hiện trường đều được số hóa và trình chiếu công khai. Nội dung các vụ án được làm rõ một cách thuyết phục, minh bạch. Vì vậy, người tham dự đều nhận thấy phiên tòa minh bạch, công khai, đúng pháp luật nhờ công nghệ. Sau mỗi phiên tòa đều tổ chức rút kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn của thẩm phán, thư ký và chất lượng các phiên tòa tiếp theo.



Cán bộ, nhân viên, thẩm phán, thư ký của Tòa án nhân dân thành phố luôn đảm bảo gần dân, hiểu dân, giúp dân, vì công lý. Mỗi cán bộ ngành Tòa án làm việc chí công, vô tư, công bằng, khoa học, nghiêm túc, chính xác, đúng quy định pháp luật khi thực hiện các bước tiến hành tố tụng. Từ đó tránh lãng phí thời gian, công sức, kinh phí đi lại của công dân, đồng thời lắng nghe dân, xét xử công tâm, khách quan có lý, có tình.



Năm 2025, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng thụ lý 24.129 vụ việc các loại, đã giải quyết, xét xử 23.349/24.129 vụ, việc đạt 96,7%. Trong đó, Tòa án nhân dân thành phố thụ lý 2.919 vụ việc, giải quyết, xét xử 2.721 vụ việc đạt 93,2%. Các Tòa án nhân dân khu vực thụ lý 21.210 vụ, việc, giải quyết, xét xử 20.628 vụ, việc đạt 97,3%. Trong đó, án hình sự giải quyết, xét xử 3.584 vụ với 5.561 bị cáo, án dân sự thụ lý 5.199 vụ việc, giải quyết, xét xử 4.707 vụ việc.

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã giải quyết, xét xử 7.891 vụ việc hôn nhân gia đình, 508 vụ việc kinh doanh thương mại và 68 vụ việc lao động. Trong năm, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã hòa giải, đối thoại thành 5.107 đơn, đạt 73%. Chất lượng xét xử các loại án được đảm bảo, việc giải quyết, xét xử án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không có án oan sai, không bỏ lọt tội phạm; đã xét xử nhiều vụ án lớn về các tội phạm ma túy, tội giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…Đối với việc giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính đảm bảo xét xử khách quan, đúng quy định của pháp luật. Các bị cáo bị xét xử trong vụ án tại Hải Phòng. Ảnh Tiến Vĩnh – TTXVN

Tại hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2026 mới đây, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu yêu cầu, ngành Tòa án tiếp tục giữ vững nguyên tắc độc lập xét xử, nâng cao chất lượng trong hoạt động, không để oan sai và không bỏ lọt tội phạm.

Ngành Tòa án cần khắc phục triệt để những sai sót, chủ quan trong quá trình tố tụng. Đảm bảo mọi phán quyết đều đúng pháp luật, chính xác, rõ ràng tạo niềm tin về công lý trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Ngành tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài. Với các trường hợp con đường hành chính khó xử lý dứt điểm cần xử lý bằng con đường tố tụng. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều dự án lớn, nguồn lực đầu tư ngày càng đa dạng nên yêu cầu phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặt ra ngày càng cấp thiết. Ngành Tòa án cần xử đúng, kịp thời, nghiêm minh, đặc biệt với những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhóm lợi ích, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.



Năm 2026, ngành Tòa án Hải Phòng tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng xét xử giải quyết vụ việc theo sự chỉ đạo của Trung ương và của thành phố.

Ông Lưu Tuấn Dũng, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, ngành sẽ nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Tòa án tối cao và nghị quyết của Thành ủy thành phố. Tòa án thành phố thường xuyên kiểm soát, kiểm tra vướng mắc trong quá trình tiến hành tố tụng để tháo gỡ khi giải quyết vụ án.

Mỗi vụ việc được giải quyết kịp thời, công tâm không chỉ thể hiện trách nhiệm của ngành Tòa án mà còn khẳng định vai trò bảo vệ công lý và quyền công dân, ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng./.

