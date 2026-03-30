Khẳng định thương hiệu đào tạo pháp luật hàng đầu Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, đại diện các bộ, ngành, địa phương và đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu người học, sinh viên của trường.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Trường là hành trình đáng tự hào. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu pháp luật có uy tín, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

“Nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ luật, nhiều người hiện giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Đây là nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng và vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Trường không chỉ nổi bật trong đào tạo mà còn có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học pháp lý. Nhiều công trình, đề tài khoa học đã tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho cộng đồng được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Chúc mừng những thành tựu và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Công tác xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là “đột phá của đột phá”, giữ vai trò quyết định trong hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, giáo dục cần đổi mới căn bản, toàn diện nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với bối cảnh toàn cầu. Trường Đại học Luật Thành phố phải từng bước trở thành cơ sở trọng điểm, thể hiện niềm tin và kỳ vọng về cơ sở đào tạo luật - nơi cung cấp đội ngũ tham gia xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật.

Ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động giáo dục và đào tạo ngành luật. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Về định hướng tương lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị Trường Đại học Luật cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, phục vụ cộng đồng. Nhà trường cần chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, đảm bảo đội ngũ luật gia tương lai không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng và tâm huyết với công lý để tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực, xứng đáng là "cái nôi" đào tạo nhân lực pháp lý chất lượng cao cho đất nước.

Tại buổi lễ, Tiến sỹ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển; đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học và người học đã đóng góp cho sự phát triển của trường.

Theo Tiến sỹ Lê Trường Sơn, bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, nhà trường xác định định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trọng tâm, đồng thời xây dựng đại học số. Theo đó, việc gắn kết tri thức pháp lý với các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quản trị và đời sống xã hội được xem là chìa khóa để đào tạo nguồn nhân lực có tư duy liên ngành, thích ứng nhanh với sự thay đổi...

Dịp này, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award 2026” cho 4 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giá trị Sáng tạo, Cống hiến, Thành tựu và Kiến tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen cho 7 tập thể, 17 cá nhân; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Cờ truyền thống và nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho ngành Luật và sự phát triển của Thành phố./.