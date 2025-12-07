Khẳng định thông điệp về một Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình dự chương trình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Đại sứ quán các nước; các tác giả, tập thể tác giả đoạt giải; các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình trong nước và quốc tế.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nêu rõ: Sau hơn 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 17.000 tác phẩm ảnh và video – tăng 1,7 lần so với năm 2024. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự công tâm, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 36 tác phẩm đạt giải, cùng 150 ảnh và 29 video tiêu biểu để trưng bày triển lãm. Mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực của đời sống, là một khoảnh khắc đẹp đẽ ghi lại sự chuyển mình của đất nước. Tất cả hòa quyện để tạo nên một bức tranh sinh động về một Việt Nam hạnh phúc - văn minh - giàu bản sắc - và đang vươn lên mạnh mẽ trên hành trình hội nhập và phát triển. Điều đặc biệt là các tác giả đến từ những ngành nghề khác nhau, lứa tuổi khác nhau, vùng miền và dân tộc khác nhau; họ sử dụng những thiết bị khác nhau, từ chuyên nghiệp đến giản dị. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu tha thiết dành cho Tổ quốc và mong muốn truyền tải hình ảnh một Việt Nam thanh bình - tươi đẹp - năng động - hạnh phúc đến với thế giới.

Được tổ chức từ năm 2023, bước sang mùa giải thứ ba, Giải thưởng Happy Vietnam 2025 tiếp tục tôn vinh những câu chuyện và khoảnh khắc giàu ý nghĩa, phản ánh sinh động các thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người. Chính giá trị nhân văn đó đã trở thành cảm hứng để hình thành Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025 diễn ra tại Phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 5 - 7/12. Giải thưởng và Ngày hội hướng tới mục tiêu huy động sức mạnh của nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, cùng lan tỏa hình ảnh một Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.