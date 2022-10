Khẳng định tầm quan trọng của hoạt động hợp tác giữa hai hãng Thông tấn xã Việt Nam - Prensa Latina

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina Luis Enrique Gonzalez Acosta ký kết văn kiện hợp tác giữa hai cơ quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón Chủ tịch Prensa Latina tại Việt Nam, đồng thời thông tin một số tình hình mới của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) theo định hướng và đề án phát triển để trở thành một cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực trong hệ thống báo chí Việt Nam. Điều này đã được khẳng định trong Nghị định 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN vừa được Chính phủ ký ngày 26/10/2022 vừa qua.

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang chúc mừng những thành tựu hợp tác giữa hai hãng trong 4 thập kỷ vừa qua, cũng như chúc mừng những bước phát triển mới của hãng Prensa Latina trong thời gian vừa qua; đồng thời khẳng định, TTXVN và Prensa Latina là hai hãng đối tác có quá trình gắn bó thân thiết trên nền tảng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Cuba Fidel Castro vun đắp. Trong giai đoạn hiện nay, việc hai hãng tiếp tục tăng cường hợp tác cũng như triển khai các dự án hợp tác mới là hết sức cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Chủ tịch Prensa Latina Luis Enrique Gonzalez Acosta cảm ơn sự giúp đỡ của TTXVN trong mọi mặt kể từ khi hai hãng thiết lập quan hệ hợp tác, thông tin về tình hình của hãng thông tấn Prensa Latina và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ cơ quan thường trú của TTXVN tại Cuba mọi mặt hoạt động trong trường hợp cần thiết, cũng như tiếp tục cải thiện hơn nữa chất lượng của phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Báo ảnh Việt Nam…

Tại cuộc làm việc, Lãnh đạo hai hãng đã kiểm điểm việc thực hiện các chương trình hợp tác song phương từ năm 2020 đến nay trên các lĩnh vực trao đổi thông tin, in và phát hành Báo ảnh Việt Nam, hợp tác chuyên gia, hỗ trợ phóng viên thường trú của nhau. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hoạt động hợp tác giữa hai hãng; tái khẳng định sự hợp tác đó tiếp tục góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Lãnh đạo hai hãng nhất trí nối lại hoạt động trao đổi đoàn cấp cao hàng năm, bắt đầu từ năm 2023, sau hai năm bị gián đoạn do dịch COVID-19. Tổng giám đốc TTXVN mời Chủ tịch Prensa Latina sang Việt Nam vào dịp kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam (tháng 9/1973-9/2023).

Hai bên đánh giá cao việc hợp tác về in và phát hành Báo ảnh Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh thời gian qua; nhất trí sẽ ký lại Thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực này vào năm 2023.

TTXVN đánh giá cao đóng góp của chuyên gia Prensa Latina trong việc nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại bằng tiếng Tây Ban Nha của TTXVN, cũng như trong công tác đào tạo biên tập viên của TTXVN. Nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa nội dung hợp tác này, Lãnh đạo hai hãng nhất trí kéo dài nhiệm kỳ của chuyên gia Prensa Latina tại Việt Nam từ 1 năm lên 2 năm. Nội dung này cũng sẽ được cập nhật trong Thỏa thuận hợp tác TTXVN- Prensa Latina ký trong thời gian tới.

Nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba, kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam, Lãnh đạo hai hãng nhất trí phối hợp tổ chức trưng bày ảnh tại Việt Nam và Cu Ba. Prensa Latina gửi ảnh cho TTXVN thông qua Văn phòng Prensa Latina tại Hà Nội và Cơ quan thường trú TTXVN tại La Habana.

TTXVN và Prensa Latina thiết lập quan hệ hợp tác năm 1966. Cũng trong năm này, TTXVN mở Văn phòng đại diện tại thủ đô La Habana của Cuba. Đây là văn phòng đại diện đầu tiên của TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, là cơ sở để TTXVN tiếp tục mở các văn phòng đại diện khác trong khu vực như Argentina, Mexico. Prensa Latina sau này cũng đã mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Từ năm 1966 đến nay, TTXVN và Prensa Latina đã ký nhiều văn bản hợp tác, gần đây nhất là Thỏa thuận hợp tác ký ngày 29/3/2018 tại La Habana trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro. Theo thỏa thuận, TTXVN và Prensa Latina cung cấp cho nhau thông tin tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha; Prensa Latina hàng năm cử chuyên gia sang giúp TTXVN sản xuất thông tin tiếng Tây Ban Nha và đào tạo biên tập viên trẻ, in và phát hành tạp chí Báo ảnh Việt Nam (bản tiếng Tây Ban Nha) tại khu vực Mỹ Latinh; hai bên tích cực hỗ trợ phóng viên thường trú của nhau trong các hoạt động tại địa bàn, trong đó TTXVN hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động của Văn phòng Prensa Latina tại Hà Nội. Năm 2018, khi ngành in Cuba gặp nhiều khó khăn, TTXVN đã tặng Prensa Latina một máy in công nghiệp, giúp bạn tháo gỡ được nhiều trở ngại trong in và xuất bản các ấn phẩm báo chí, đồng thời tạo thuận lợi cho Prensa Latina thực hiện việc in Báo ảnh Việt Nam của TTXVN.

Các phóng viên và chuyên gia Prensa Latina tích cực thông tin về Việt Nam, trong những năm gần đây thường xuyên tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

Hợp tác giữa TTXVN và Prensa Latina có thể được xem là một điển hình về hoạt động hợp tác quốc tế thành công của TTXVN cả trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh cũng như trong thời kỳ đất nước hòa bình, phát triển và hội nhập quốc tế ngày nay. Prensa Latina là một nguồn cung cấp thông tin hữu ích cho TTXVN về đất nước Cuba và khu vực Mỹ Latinh, đồng thời là kênh thông tin đối ngoại hiệu quả của TTXVN đến khu vực rộng lớn này./.