Khẳng định sức lan tỏa của phong trào phát triển văn hóa đọc

Ban tổ chức trao 9 giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Đây là năm thứ 7 Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức tại Thái Nguyên. Cuộc thi được triển khai ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với nhiều hình thức dự thi như bài viết, video clip. Qua đó, cuộc thi tạo điều kiện để học sinh phát huy khả năng sáng tạo, bày tỏ tình yêu với sách và đề xuất các giải pháp lan tỏa văn hóa đọc. Tại cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức cấp tỉnh đã tiếp nhận 1.526 bài viết và 104 video clip tham gia dự thi. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có ý tưởng sáng tạo, thể hiện cảm nhận sâu sắc về giá trị của sách, đồng thời đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và xã hội.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 57 giải cá nhân, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 24 giải Khuyến khích và 15 giải Chuyên đề; trao 16 giải tập thể cho các đơn vị có nhiều học sinh đạt giải và có tỷ lệ tham gia cao. Ba thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, sau 7 năm tổ chức, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã trở thành sân chơi ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen tự học, phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách cho học sinh. Nhiều em không chỉ giới thiệu những cuốn sách hay mà còn đề xuất các sáng kiến khuyến đọc thiết thực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Trao 24 giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, việc xây dựng thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ càng có ý nghĩa quan trọng. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan đổi mới hình thức tổ chức cuộc thi, tăng cường các hoạt động khuyến đọc, phát huy hiệu quả hệ thống thư viện và các thiết chế văn hóa, qua đó đưa văn hóa đọc trở thành một nền tảng quan trọng trong phát triển con người và xã hội học tập.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển văn hóa đọc vẫn còn gặp một số khó khăn như tỷ lệ học sinh tham gia tại một số địa phương chưa đồng đều, kinh phí dành cho các hoạt động khuyến đọc còn hạn chế. Ban Tổ chức kiến nghị tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, tăng cường phối hợp giữa các ngành và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong những năm tới./.