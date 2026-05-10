Khẳng định sứ mệnh đảm bảo an sinh xã hội của nguồn vốn tín dụng

Phiên giao dịch của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Hiện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế có 133 điểm giao dịch tại 40 xã, phường. Mô hình giao dịch xã, phường này đang trở thành "điểm hẹn chính sách" quen thuộc của người dân, với phương thức "ngân hàng đến với dân", giúp tín dụng chính sách thực sự đi vào đời sống, đến với từng thôn xóm góp phần nuôi dưỡng sinh kế, giữ ổn định xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thoát khỏi hộ cận nghèo nhờ nguồn vốn chính sách, hộ chị Huỳnh Thị Thu Hồng ở xã Phú Hồ, thành phố Huế được đánh giá là hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ. Chị Hồng chia sẻ: "Được sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế, tôi đã vay được 100 triệu đồng để đầu tư cải tạo ao hồ nuôi thủy sản. Tôi dùng số tiền này để xử lý cải thiện môi trường và lựa chọn con giống phù hợp. Nhờ vậy, trong các vụ thu hoạch thủy sản gần đây luôn đạt năng suất cao. Gia đình có nguồn thu nhập ổn định hơn và cũng là động lực để tôi vươn lên làm giàu".



Theo báo cáo, tính đến tháng 4/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Huế đạt trên 6.229 tỷ đồng, với hơn 105.000 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ hàng chục nghìn hộ gia đình phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định, cải thiện thu nhập, thực hiện hiệu quả các chương trình nhà ở xã hội, nước sạch và vệ sinh môi trường, giáo dục – đào tạo và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Bà Bùi Thị Lệ Tình, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Thủy cho hay, để thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội, các đơn vị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế luôn bám sát với các chủ trương của Đảng, nhà nước. Đặc biệt, vừa qua, thực hiện chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, đơn vị đã tổ chức giải ngân cho một khách hàng đầu tiên với tổng số tiền 100 triệu đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống. Điều này thể hiện sự quyết tâm, nhanh chóng, quyết liệt của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, lực lượng công an và chính quyền địa phương trong triển khai chính sách mới.

Ông Phan Văn Pháp, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế cho biết, điểm nổi bật của mô hình tín dụng chính sách xã hội là sự tham gia đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, với cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác và người dân trực tiếp thụ hưởng. Cơ chế phối hợp này bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy đồng thời hiệu quả kinh tế và giá trị xã hội lâu dài. Từ việc triển khai hiệu quả chính sách tín dụng của thành phố Huế có thể khẳng định, khi chủ trương đúng đắn của Đảng được thực hiện bằng những thiết chế tài chính phù hợp, nguồn lực phát triển sẽ được lan tỏa sâu rộng tới từng người dân, chuyển hóa thành năng lực phát triển thực chất của cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế cho rằng, tín dụng chính sách xã hội không chỉ là giải pháp hỗ trợ giảm nghèo mà đã thực sự trở thành công cụ quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Thành phố Huế luôn xác định việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị; trong đó chú trọng phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác và cộng đồng dân cư trong quản lý, giám sát nguồn vốn.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, ưu tiên các chương trình tạo sinh kế, giải quyết việc làm, nhà ở xã hội và hỗ trợ các nhóm yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.