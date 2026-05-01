Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Sáng 25/12/2025, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, cùng tham dự cuộc gặp có các đồng chí Ogata Yasuo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản và Kira Yoshiko, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thành viên Thượng viện Nhật Bản. Tại cuộc gặp, đồng chí Shii Kazuo bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa hai Đảng Cộng sản và các đồng chí lãnh đạo hai Đảng. Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản chia sẻ những tình cảm đặc biệt với Việt Nam, sự quan tâm đối với các nạn nhân chất độc da cam và mong muốn đóng góp phát triển hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Về hội nghị NPT RevCon 11, đồng chí Shii Kazuo bày tỏ tin tưởng uy tín, vị thế và năng lực của Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch, sẽ giúp hội nghị đạt kết quả tích cực. Quan ngại về hệ luỵ của vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có hậu quả của chất độc màu da cam mà cá nhân đã được trực tiếp chứng kiến tại Việt Nam, đồng chí Shii Kazuo mong muốn hai bên trong thời gian tới tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Chia sẻ về các vấn đề Đảng Cộng sản Nhật Bản ưu tiên thúc đẩy tại hội nghị năm nay, đồng chí Shii Kazuo mong muốn tìm hiểu thêm về một số chủ đề được quan tâm như cách tiếp cận của Chủ tịch Hội nghị, quá trình xây dựng, triển vọng thông qua được văn kiện đồng thuận tại hội nghị.

Chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón tiếp đồng chí Shii Kazuo và đoàn công tác của Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả với Nhật Bản, cũng như quan hệ gắn bó và mang tính nền tảng giữa hai Đảng. Chia sẻ quan ngại về bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định quyết tâm cùng Nhật Bản và các nước thành viên NPT nỗ lực thúc đẩy hội nghị NPT RevCon 11 đạt kết quả thực chất, cân bằng. Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Nhật Bản, Đảng Cộng sản Nhật Bản và các giới tại Nhật Bản đã dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho hội nghị và phong trào phản đối vũ khí hạt nhân, đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này trong thời gian tới.

Đảng Cộng sản Nhật Bản (Japanese Communist Party - JCP), thành lập ngày 15/7/1922, là một trong những đảng chính trị lâu đời và lớn nhất tại Nhật Bản. Đảng hoạt động dựa trên chủ nghĩa xã hội/cộng sản khoa học, theo đuổi con đường dân chủ hòa bình và phản ánh quan điểm độc lập. Dù không cầm quyền, nhưng Đảng Cộng sản Nhật Bản hiện có số lượng đảng viên lớn và có ảnh hưởng chính trị đáng kể./.