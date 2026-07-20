Khẩn trương xây dựng phương án phòng thủ dân sự sau mưa lũ tại Tây Bắc

Quang cảnh buổi Hội ý. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN



Hội ý được tổ chức trực tuyến từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an tới các điểm cầu tại Công an các tỉnh gồm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Điểm mới của hội ý lần này không chỉ đánh giá công tác ứng phó mà tập trung xây dựng phương án chủ động phòng thủ dân sự và phục hồi sau lũ ngập, sạt lở.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn. Đặc biệt, tại xã Mường Than, mưa lũ khiến 6 người chết, 3 người mất tích và 8 người bị thương, 53 ngôi nhà bị thiệt hại, cùng nhiều tài sản và các tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng, ước thiệt hại 120 tỷ đồng. Hiện Lai Châu còn nhiều điểm nguy cơ cao sạt lở, cần di dời người dân khẩn cấp. Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề xuất Bộ Công an sớm cấp 50 thiết bị bay không người lái với trọng tải khoảng 100kg và thiết bị trinh sát để lực lượng nhanh chóng tiếp cận các địa bàn, cứu hộ cứu nạn người dân khi có mưa lũ, sạt lở xảy ra.

Ngoài ra, các tỉnh tham gia trực tuyến cũng báo cáo nhanh tình hình thiệt hại, việc huy động lực lượng, phương tiện, công tác tham mưu tổ chức triển khai hỗ trợ người dân; đồng thời đưa ra các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, cứu hộ cứu nạn, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống tại các địa bàn nguy hiểm, thiệt hại.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi hội ý. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Để chủ động phòng chống bão lũ, cứu người và vận chuyển nhu yếu phẩm, các địa phương đề xuất Bộ Công an sớm cấp các trang thiết bị phục vụ cho việc nắm bắt tình hình, khắc phục hậu quả thiên tai như: thiết bị trinh sát, thiết bị không người lái vận tải, xuồng cứu trợ… để có thể cứu được nhiều người trong tình huống khẩn cấp. Các địa phương cũng mong muốn Bộ Công an quan tâm công tác điều tra cơ bản ban đầu, đặc biệt hồ sơ phòng thủ dân sự ở cơ sở rất quan trọng, nhất là rà soát các lực lượng, phương tiện tham gia cứu trợ.

Kết luận buổi hội ý, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đánh giá cao các địa phương nắm chắc tốt tình hình. Việc tổ chức công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thống nhất một số nhiệm vụ trong thời gian tới cần triển khai như: tập trung thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mệnh lệnh Bộ trưởng Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự năm 2026. Về việc tổ chức thực hiện, các địa phương thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản ở tất cả các địa bàn trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an, lấy đó làm nòng cốt để tổ chức điều hành các phương án, các kế hoạch phòng thủ dân sự. Công an các tỉnh, đặc biệt địa bàn đang bị tổn thương nặng về thiên tai cần giữ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, phục hồi cơ sở hạ tầng và chuẩn bị cho vùng nguy cơ sạt, trượt.

Về tái thiết cơ sở hạ tầng, đối với trụ sở công an các xã nguy cơ sạt lở cần đảm bảo an toàn mới vận hành, khi chưa có kết quả đánh giá, đề nghị di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với các khu vực đang hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, tìm kiếm người mất tích đề nghị các đồng chí thận trọng, chắc chắn, đảm bảo an toàn xong mới thực hiện các bước tiếp theo. Chỉ huy địa phương chịu trách nhiệm trước công an tỉnh trong việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ của mình trong việc tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá sớm các khu vực nguy cơ sạt lở và gửi về Văn phòng Bộ Công an để tổng hợp nhu cầu nhiên liệu, kinh phí, trang thiết bị. Đối với công tác huấn luyện, các đồng chí còn nhu cầu huấn luyện nhanh chóng đề xuất để xin ý kiến tổ chức huấn luyện. Việc tổ chức làm cầu tạm, đường tạm, nơi trú ẩn tạm cho người dân, các địa phương tổng hợp và báo báo lãnh đạo Bộ Công an hỗ trợ kinh phí để tái thiết ngay, hỗ trợ các lực lượng xuống tận xã để có nhân lực tổ chức thực hiện. Sau hội ý sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an sớm cấp thiết bị trinh sát và thiết bị cứu hộ cho các địa phương nhằm thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự.

Sau hội ý, Đoàn công tác của Bộ Công an đến kiểm tra thực địa tại các khu vực bị ảnh hưởng, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các phương án phòng thủ dân sự sát với tình hình thực tế./.