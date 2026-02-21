Khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc liên quan chống người thi hành công vụ

Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên. Ảnh: TTXVN phát

Vào tối 19/2, tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang gồm 6 cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên đã ra tín hiệu dừng xe ô tô biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra. Trong lúc Thiếu tá Nguyễn Văn Đông thực hiện nhiệm vụ thì bị lái xe bất ngờ giữ tay, kéo kính chắn gió và tăng ga điều khiển xe bỏ chạy.

Do tay bị giữ, Thiếu tá Nguyễn Văn Đông buộc phải chạy theo và đu bám theo xe. Khi phương tiện di chuyển khoảng 500m, lái xe bất ngờ thả tay, hạ kính chắn gió khiến Thiếu tá Nguyễn Văn Đông ngã xuống đường, bị thương và phải đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là Nguyễn Tuấn Quyền (sinh năm 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên). Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong người đối tượng là 0,21mg/l khí thở...

Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp đến thăm, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông đang điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên. Đại tá Ma Quang Trung nhấn mạnh, đơn vị luôn quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ; kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi chống người thi hành công vụ, coi thường pháp luật, nhằm giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn...

Những ngày Tết, Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực đông dân cư, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Công tác kiểm tra được triển khai liên tục, công khai, đúng quy trình, kết hợp giữa xử lý vi phạm và tuyên truyền, nhắc nhở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông./.