Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc tại miền Tây Nghệ An

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) chuẩn bị tấm lợp giúp dân khắc phục nhà dân bị tốc mái. Ảnh: TTXVN phát

Tại bản Huồi Sơn, xã Tam Thái, trong đêm 28/4, khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Tam Hợp (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ cơ động xuống địa bàn hỗ trợ người dân. Đến sáng sớm 29/4, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về từng hộ dân, giúp thu dọn đồ đạc, gia cố khung nhà, lợp lại mái bị tốc. Trên những mái nhà còn dang dở, cán bộ, chiến sĩ vừa giữ thăng bằng, vừa chuyền tay nhau từng tấm lợp, cố gắng hoàn thành trước khi mưa có thể quay lại.



Ông Vừ Bá Giờ ở bản Huồi Sơn, xã Tam Thái chia sẻ, dông lốc đến rất nhanh làm ngôi nhà của gia đình bay nóc, bay 1 đường hoành và 20 tấm fibro xi măng lợp nhà. Lúc ấy cả gia đình kịp chạy ra ngoài tìm nơi trú ẩn. May mắn có bộ đội xuống giúp, giờ nhà cửa đã tạm ổn, người dân yên tâm hơn nhiều.



Đồn Biên phòng Tam Hợp còn phối hợp với địa phương trao một số nhu yếu phẩm động viên các gia đình bị thiệt hại. Đến nay, phần lớn hộ bị ảnh hưởng tại bản Huồi Sơn đã được khắc phục tạm thời, bảo đảm có chỗ ở an toàn.



Tại địa bàn xã Mường Típ, Đồn Biên phòng Mường Ải (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã huy động cán bộ, chiến sĩ bám bản, hỗ trợ 3 hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy. Trong đó đơn vị và chính quyền địa phương đã tập trung giúp các hộ gia đình bị thiệt hại nặng lợp lại cơ bản. Riêng hộ gia đình ông Lương Xuân Việt (bản Pủng) bị cây đổ làm sập một phần nhà chính, bếp và kho lúa, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng, lực lượng biên phòng cùng người dân đang khẩn trương dựng lại nhà tạm, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.



Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn tập trung xử lý các điểm bị ảnh hưởng đến giao thông. Đơn cử, tại bản Pụng, cây lớn đổ chắn lối đi, làm hư hỏng cầu dân sinh đã được cưa cắt, dọn dẹp, khắc phục tạm thời.



Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Ải (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, địa bàn đơn vị quản lý rộng, đường sá đi lại khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn sẵn sàng lực lượng để có mặt sớm nhất để tiếp cận hiện trường, triển khai ngay công tác giúp dân khắc phục hậu quả. Trước mắt giúp các hộ bị thiệt hại nặng nhanh chóng có nơi ăn, chốn ở. Dù dông lốc không gây tổn thất về người, nhưng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một số hộ dân vùng cao. Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đóng chân tại các địa bàn vẫn đang tiếp tục bám địa bàn, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, sớm khôi phục sản xuất sau thiên tai.



Tại xã Na Ngoi, đêm 28 và rạng sáng 29/4 mưa to kèm theo dông lốc mạnh làm gần 20 hộ dân bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái nhà, hư hỏng một số tài sản sinh hoạt. Ước tính tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Na Ngoi đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các lực lượng giúp các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống.



Tại xã xã Keng Đu, chiều 28/4 cũng đã xảy ra mưa lớn kèm gió lốc, gây thiệt hại một số tài sản của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, 1 trường Mầm non bị tốc mái tôn dãy ký túc xá giáo viên với diện tích 36 m2; trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũng bị gió lốc làm tốc mái 15m2 phòng làm việc kiêm phòng công vụ. Ngoài ra, mưa lớn còn gây hư hỏng một số đồ dùng cá nhân của cán bộ, công chức.



Sau khi dông lốc đi qua, Đồn Biên phòng Keng Đu đã phối hợp cùng địa phương, nhà trường khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định nơi ở, làm việc cho cán bộ, giáo viên...



Chiều 28/4, tại xã Chiêu Lưu, gió lốc kèm mưa lớn đã làm nhà của 40 hộ dân tại 6 bản bị tốc mái, nhiều tài sản bị hư hỏng. Thiệt hại nặng nhất tại bản La Ngan với 22 hộ; bản Khe Tang có 8 hộ; các bản Pạt Phoong, Lưu Thắng và Cù mỗi bản có 3 hộ; bản Xiêng Thù có 1 hộ.



Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương, ban quản lý các bản đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an, dân quân, các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng lực lượng Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân thu dọn, sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.



Chính quyền các địa phương khuyến cáo, người dân cần chủ động theo dõi, nắm bắt sát sao thông tin về diễn biến thời tiết; gia cố nhà cửa, bảo đảm an toàn để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt lưu ý, trước khi dông lốc xảy ra, cần tránh trú ở những nơi an toàn bởi khả năng cao khi dông lốc xảy ra kèm theo sét, mưa đá và gió giật mạnh./.