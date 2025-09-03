Khán giả Cuba và Việt Nam xúc động với “Hạt giống hạnh phúc”

Các công nhân, kỹ sư Việt Nam và Cuba của Chương trình Hợp tác Sản xuất Lúa gạo Việt Nam-Cuba tại Pinar del Río cùng theo dõi bộ phim. Ảnh: Việt Hùng-P/v TTXVN tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, tập trung tại Văn phòng của Tổng công ty Viglacera tại Khu công nghiệp ViMariel, Đặc khu phát triển Mariel của Cuba, các công nhân, kỹ sư Việt Nam và Cuba của Chương trình Hợp tác Sản xuất Lúa gạo Việt Nam - Cuba tại Pinar del Río đã cùng theo dõi bộ phim với các cung bậc cảm xúc khác nhau. Tất cả đều cảm thấy hạnh phúc vì thành quả đã đạt được sau những giọt mồ hôi và nước mắt.

"Hạt giống hạnh phúc" tái hiện công việc tại Cuba của một nhóm kỹ sư nông nghiệp Việt Nam, những người đã đóng góp kinh nghiệm của mình tại Los Palacios vào việc trồng các giống lúa mới, bao gồm cả giống lúa lai CT16, góp phần tăng sản lượng lúa gạo của Cuba.

Đi theo dòng chảy của bộ phim, khán giả Việt Nam và Cuba đã chứng kiến hành trình giống lúa CT16 nảy mầm, vươn xanh, trở thành nhịp cầu của hy vọng. Từ những cánh đồng Pinar del Río xa xôi, hình ảnh những bàn tay Việt Nam - Cuba cùng nhau vun xới, đã tái hiện một mối liên kết đặc biệt bằng sự sẻ chia chân thành.

Cuộc sống nơi đây không dễ dàng: mất điện triền miên, nguồn nước khan hiếm, muỗi dày đặc, nắng nóng gay gắt trên hòn đảo tự do này. Bất chấp những khó khăn và thử thách đó, các chuyên gia và nông dân hai nước vẫn kiên trì đồng hành, đổ từng giọt mồ hôi trên cánh đồng để có những vụ thu hoạch với sản lượng cao trên 7 tấn lúa tươi/ha.