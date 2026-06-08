Khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật ​

Ban Tổ chức Chương trình tặng quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2026. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Phát biểu tại Chương trình, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên Phạm Giang Nam cho biết, đây là hoạt động nhân văn, thiết thực, mang ý nghĩa to lớn, đặc biệt là đối với những trẻ em khiếm khuyết có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện đến những cơ sở y tế thăm khám và điều trị. Chương trình không chỉ hỗ trợ cho trẻ khuyết tật được thăm khám, phẫu thuật mà còn là cơ hội phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe thể chất, giúp trẻ tự tin hòa nhập cộng đồng; góp phần thực hiện mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho trẻ em.

Theo đó, từ ngày 7 - 12/6, căn cứ kết quả khám sàng lọc tại các trung tâm y tế và trạm y tế trên địa bàn tỉnh, dự kiến có 370 trẻ ở các dạng khuyết tật về mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, vận động, bỏng, tiết niệu… sẽ được mời đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để được các bác sĩ chuyên khoa chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức hội chẩn, điều trị và phẫu thuật.

Tại Điện Biên, từ năm 2019 đến nay, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung tâm II thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã có 874 ca phẫu thuật, 40 ca thủ thuật được thực hiện. Tất cả các trường hợp trẻ khuyết tật được can thiệp phẫu thuật, thủ thuật đều được theo dõi, điều trị sát sao, toàn diện và chỉ định xuất viện khi đảm bảo các điều kiện an toàn.

Chị Vàng Thị Chỉ (xã Phình Giàng, có con được thăm khám điều trị trong đợt này) chia sẻ, nhờ bệnh viện kết nối mà cháu đã được khám miễn phí. Đây là một chương trình ý nghĩa, giúp đỡ và tiếp thêm hi vọng cho nhiều trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Để chương trình diễn ra hiệu quả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã trang bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị y tế, đội ngũ y, bác sĩ để phẫu thuật theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho trẻ trước, trong và sau phẫu thuật.

Dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân của Trung tâm II thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, từ thiện khám, chữa bệnh cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh; trao tặng 45 suất quà cho các bệnh nhân nhi và gia đình được phẫu thuật trong đợt này./.