Khám sức khỏe miễn phí cho 16.000 người dân, thúc đẩy đổi mới y tế cơ sở

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh cho người dân phường Xuân Hòa. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đây là lần đầu tiên, Thành phố triển khai hoạt động khám, tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí với quy mô lớn, hướng tới nâng quyền tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng cho khoảng 15 triệu người dân ngay tại cộng đồng.

Đưa y tế về gần dân

Tại trụ sở UBND phường Xuân Hòa, các bác sĩ của Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt Sài Gòn phối hợp cùng Trạm Y tế phường Xuân Hòa tổ chức khám sức khỏe cho 250 người cao tuổi, gồm khám tổng quát, da liễu, mắt và lấy máu xét nghiệm. Bác sĩ Lưu Quốc Hải, Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa cho biết, sau khi khám tổng quát, trạm y tế sẽ nắm được thông tin sức khỏe của người dân, xây dựng chương trình chăm sóc, theo dõi và quản lý điều trị phù hợp với tình hình thực tế. “Sau đợt này, chúng tôi sẽ mở rộng khám sức khỏe cho toàn bộ người dân, cử các đội chăm sóc sức khỏe gắn với địa bàn dân cư đến tận nơi khám, chữa bệnh tại nhà cho người dân”, bác sĩ Hải thông tin.

Tại phường Bà Rịa, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại điểm khám để được thăm khám và tư vấn sức khỏe do Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức. Chương trình thực hiện khám, tầm soát bệnh cho 210 người dân, chủ yếu là người cao tuổi và phụ nữ với các bệnh lý như ung thư tuyến giáp, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, kiểm tra và tư vấn các bệnh phụ khoa thường gặp.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn khám bệnh cho người dân phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Bà Thái Thị Hoài Thanh (khu phố 5, Long Toàn, phường Bà Rịa) rất phấn khởi khi tham gia chương trình. Trước đây, nếu muốn kiểm tra các bệnh lý này, người dân phải di chuyển đến bệnh viện tuyến trên ở trung tâm thành phố, tốn kém thời gian và chi phí. Nay được các bác sĩ từ tuyến trên về tận địa phương khám và tư vấn, người dân rất vui mừng và mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa để người dân, nhất là người không có điều kiện được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Theo bác sĩ Tôn Thất Các, Giám đốc Trạm Y tế phường Bà Rịa, việc tổ chức khám, tầm soát bệnh ngay tại cộng đồng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn; nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh. Hoạt động này đặc biệt có ý nghĩa với phụ nữ, người cao tuổi và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn - nhóm dễ bị tổn thương về sức khỏe sinh sống ở khu vực xa trung tâm và bệnh viện tuyến trên. Ban tổ chức xác định việc tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý đóng vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp mở rộng chương trình khám cộng đồng, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm.

Trạm Y tế xã Bắc Tân Uyên phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý cho người dân, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cơ sở. Đợt này, khoảng 400 người dân được thăm khám, ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế. Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện khám ở nhiều chuyên khoa như nội khoa, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt; triển khai kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, đo điện tim. Qua tầm soát, nhiều trường hợp được phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và bệnh chuyên khoa thường gặp, từ đó được tư vấn hướng điều trị, theo dõi hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, xã Bắc Tân Uyên) chia sẻ, việc được khám bệnh ngay tại địa phương giúp người cao tuổi tiết kiệm chi phí đi lại, được tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe. Người dân rất mong chương trình được tổ chức thường xuyên để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Bác sĩ Trương Bạch Thủy Vĩnh, Giám đốc Trạm Y tế xã Bắc Tân Uyên đánh giá, với những địa phương xa trung tâm như Bắc Tân Uyên, việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu rất hạn chế, hoạt động đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn, đặc biệt là đối tượng khó khăn là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Việc phối hợp với bệnh viện tuyến cuối cũng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở.

Lập kế hoạch khám sức khỏe cho toàn bộ người dân

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt này, với sự tham gia của 58 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế, nội dung khám, tầm soát được triển khai đa dạng, bao gồm tầm soát bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch; tầm soát ung thư; bệnh lý chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, tâm thần, cơ xương khớp… Thời gian tới, Sở Y tế sẽ huy động thêm các cơ sở y tế tư nhân nhằm tăng nguồn lực, tạo thuận lợi cho người dân.

Việc tổ chức đồng loạt các điểm khám tầm soát bệnh tại phường, xã không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Việt Nam mà còn thể hiện định hướng đổi mới hoạt động y tế cơ sở - chuyển từ “khám bệnh thụ động” sang “chủ động quản lý sức khỏe người dân”. Hoạt động này cũng góp phần cụ thể hóa mô hình chăm sóc sức khỏe theo địa bàn dân cư, tăng cường liên kết giữa bệnh viện và trạm y tế, từng bước xây dựng hệ thống y tế “đa tầng - đa cực - đa trung tâm”, y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu là động lực và người dân là trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố phải tổ chức khám, tầm soát sức khỏe cho 100% người dân Thành phố, bảo đảm mỗi người dân được khám ít nhất một lần. Hiện Sở Y tế đang khẩn trương nghiên cứu và đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp với đặc điểm của một siêu đô thị có dân số lớn, biến động cao và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng.

Trong năm 2026, Sở Y tế sẽ tổ chức khám sức khỏe cho các nhóm cần theo dõi thường xuyên như người cao tuổi, người yếu thế, người mắc bệnh không lây nhiễm, người có nguy cơ cao và những trường hợp cần quản lý sức khỏe lâu dài tại cộng đồng. Với đặc điểm dân cư của Thành phố có nhiều người lao động tự do, công nhân, người làm việc xa nơi cư trú, người tạm trú hoặc thường xuyên di chuyển giữa các khu vực nên người dân có thể lựa chọn cơ sở y tế thuận tiện nhất để được khám sức khỏe, không phụ thuộc nơi cư trú. Cách làm này giúp mở rộng độ bao phủ, tăng tính linh hoạt và giảm đáng kể nguy cơ bỏ sót đối tượng.

Thông qua hoạt động khám sức khỏe, ngành y tế sẽ thu thập dữ liệu sức khỏe của từng người dân, tạo nền tảng để quản lý sức khỏe suốt vòng đời trên một hệ thống dữ liệu thống nhất. Đây là bước đi quan trọng trong xây dựng hệ thống y tế hiện đại, linh hoạt, công bằng và nhân văn, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Ngành y tế sẽ xây dựng các gói khám sức khỏe theo độ tuổi và các gói tầm soát theo nhóm nguy cơ, được thiết kế khoa học, công bố công khai để người dân dễ dàng lựa chọn. Cách làm này giúp cá thể hóa hoạt động khám sức khỏe, tránh dàn trải, đồng thời nâng cao hiệu quả phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ trong cộng đồng./.