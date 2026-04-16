Khám phá vẻ đẹp của thác Lụa kết hợp du lịch về nguồn ở Sơn Tây Hạ

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh tại thác Lụa. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Chính quyền địa phương mong muốn Thác Lụa được đầu tư, phát triển dựa trên bản sắc văn hóa cộng đồng, tộc người Cadong. UBND xã Sơn Tây Hạ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch địa phương. Thời gian tới, Sơn Tây Hạ sẽ huy động nguồn lực nâng cấp các tuyến đường nối trung tâm xã với Thác Lụa và khu Di tích lịch sử Đơn vị 89.

Khách du lịch tham quan thác Lụa có thể kết hợp về nguồn điểm di tích lân cận như Di tích lịch sử “Đơn vị 89”- đơn vị vũ trang thứ hai được thành lập ở Quảng Ngãi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp bên suối Tà Ngàm; tuyến đường Trường Sơn Đông huyền thoại, đập thủy điện Đăkđrinh...



Bắt nguồn từ đỉnh núi Azin cao 1.406m, thắng cảnh Thác Lụa thôn Bà He, xã Sơn Tây Hạ (xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây cũ), tỉnh Quảng Ngãi còn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ.

Từ trung tâm xã Sơn Tây Hạ lưu thông qua cầu Ka Năng theo con đường uốn lượn dọc suối Xà Ruông khoảng 3km sẽ đến thác Lụa. Thác cao khoảng 300m với nhiều tầng. Trên cùng là dòng nước trắng xóa tuôn trào mạnh mẽ đổ xuống vách đá dựng đứng. Ở các tầng kế tiếp, dòng nước được chuyển tiếp qua các vách đá trở nên mềm mại như những tấm lụa trắng trải dài trên đá. Từ đó, thác Lụa chia làm hai nhánh rồi cùng đổ hồ nước mát lạnh, trong vắt, dòng nước tiếp tục uốn lượn lách qua các khe đá rồi hòa vào suối Xà Ruông. Bao quanh thác Lụa là nương rẫy của người dân và hệ sinh thái rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ, hệ thực vật phong phú. Du khách tham quan nơi đây không chỉ được trải nghiệm, khám phá nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của núi đá, thác nước nơi đại ngàn Trường Sơn mà còn được thưởng thức đặc sản của địa phương như rượu cần, cá niên, heo rừng, hoa lan, sâm cau…

Thác Lụa với vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN



Chị Đinh Thị Nú, thôn Bà He rất vui và tự hào vì quê hương có thác Lụa gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng người Cadong. Bà con mỗi ngày vẫn chăm chỉ trồng lúa, làm nương bên thác. Chị mong muốn thác Lụa sẽ sớm được đầu tư, phát triển du lịch để thu hút du khách trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ, hấp dẫn của thác, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Anh Nguyễn Văn Linh, cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Hạ Thạch Nham thông tin, thác Lụa vẫn còn hoang sơ, được quy hoạch gần 60 ha vùng phụ cận để định hướng phát triển dịch vụ-du lịch. Bao quanh thác là các cánh rừng nguyên sinh với nhiều loài cây gỗ quý như dỗi, gõ, liêm. Đơn vị thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng, ngăn chặm vi phạm lâm luật, phòng, chống cháy rừng. Đồng thời, đơn vị cũng lên kế hoạch thường xuyên tuyên tuyền đến từng người dân địa phương về giá trị của rừng phòng hộ, không xâm hại rừng, bảo vệ nguồn nước./.