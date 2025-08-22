Khám phá một trong 5 hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á

Khu vực cửa vào "hang Dơi 1", hang động được các nhà khảo sát Viện Sinh học Nhiệt đới và Hội hang động Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức) đánh giá hang dung nham dài nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Các nhà thám hiểm Hội Hang động Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức) và chuyên gia của Viện Sinh học Nhiệt đới Việt Nam đánh giá quần thể hang động khu vực rừng cây giá tỵ, thuộc huyện Tân Phú và Định Quán cũ, nay thuộc xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai là một trong 5 hang dung nham dài nhất Đông Nam Á.

Trạm giống nông nghiệp La Ngà là đơn vị quản lý và bảo vệ rừng cây giá tỵ này. Đây là loài cây gỗ quý duy nhất ở khu vực Đồng Nai, được trồng vào khoảng năm 1958 với 165ha nhằm sản xuất gỗ làm báng súng và phủ xanh đất. Quần thể hang động trong khu rừng này có nhiều dơi sinh sống nên người dân địa phương gọi là hang Dơi.

Ông Hồ Hữu Đức, cán bộ Trạm giống nông nghiệp La Ngà cho biết, hang Dơi là nơi trú ẩn, che giấu cho bộ đội ta thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Sau ngày đất nước thống nhất, một số người dân đã đến vùng đất này khai hoang làm nương rẫy. Thời điểm đó, họ phát hiện nhiều cửa hang lộ thiên. Người dân tò mò vào thám hiểm, tuy nhiên, do hệ thống hang chạy dài trong lòng đất, cửa hang hẹp, thiếu oxy nên không ai dám vào sâu.

Hang Dơi có hình vòng cung, phần vòm phía trên khu vực gần cửa hang là những lớp nham thạch có nhiều màu sắc, trong đó chủ đạo là màu nâu, có lớp đá chảy thành từng vệt có màu vàng óng ánh rất đẹp mắt. Nhiều đoạn hang chiều cao thấp hơn và có thể đụng đến đầu người.

Khảo sát của các nhà khoa học cho rằng, hang Dơi có đoạn dài nhất là 426m, tạo thành một dải hang liên tục, không đứt gãy, nơi được ghi nhận là rộng nhất của hang với chiều cao 4m và rộng 10m. Nếu xem như đây là một hang động duy nhất của hệ thống, tính cả phần sụp đổ, hang dơi này có tổng chiều dài 534m và được coi là một trong 5 hang dung nham dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo tài liệu công bố của Viện Sinh học Nhiệt đới (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tháng 2/2013, các nhà khảo sát Viện Sinh học Nhiệt đới và Hội hang động Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức), đã khảo sát sơ bộ nhóm hang động nguồn gốc dung nham tại khu vực huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, dọc Quốc lộ 20 đi Đà Lạt. Các hang động này được hình thành khi dòng dung nham, có thể thuộc kỷ đệ tứ, từ rất nhiều núi lửa hình nón nhỏ ở huyện Phú Tân và Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Quá trình này tạo ra các đoạn hang động hình ống điển hình gần bề mặt mà chỉ được biết đến khi miệng hang sụp đổ. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 11 ống hang dung nham với tổng chiều dài 1,8km.