Khám phá điểm đến mới, kích cầu du lịch Nhật Bản – Việt Nam

Khách mời, KOL tham gia hoạt động trải nghiệm (workshop) viết thẻ may mắn Ema Mikuji của tỉnh Shimane (Nhật Bản). Ảnh: Ngọc Bích – TTXVN

Theo thống kê của JNTO, trong tháng 6/2026, Nhật Bản đón khoảng 56.500 lượt khách Việt Nam, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức khách cao nhất từ trước đến nay. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam gửi khoảng 396.500 lượt khách đến Nhật Bản (tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2025). Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm những thị trường Đông Nam Á có lượng khách lớn đến Nhật Bản.

Chiều ngược lại, theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 6/2026, Việt Nam đón hơn 59.100 lượt khách Nhật Bản. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2026, hơn 441.600 lượt khách Nhật Bản đã đến du lịch Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ 8/10 thị trường gửi khách quốc tế nhiều nhất đến Việt Nam.

Bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện JNTO chia sẻ, hiện nay, môi trường du lịch quốc tế đang chịu tác động từ nhiều yếu tố như sự thay đổi về chính sách thị thực, chính sách thuế, giá cả leo thang và những biến động thế giới. Mặc dù vậy, nhiều du khách Việt vẫn đang lựa chọn Nhật Bản là điểm đến du lịch. Đáng nói, khoảng 80% là khách du lịch lần đầu đến Nhật. Hành trình phổ biến được du khách lựa chọn là “Cung Đường Vàng” với các điểm đến như: Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto và Osaka.

Bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Bích – TTXVN

Theo bà Matsumoto Fumi, ngoài những điểm du lịch đã nổi tiếng, thu hút lượng khách lớn, Nhật Bản còn rất nhiều điểm đến hấp dẫn khác. Do đó, thời gian tới, JNTO sẽ triển khai nhiều hoạt động quảng bá du lịch hướng tới người tiêu dùng như: Chiến dịch truyền thông trực tuyến, chương trình hợp tác với đại lý du lịch trực tuyến (Online Travel Agent – OTA), đồng thời tăng cường quảng cáo nhằm thúc đẩy việc thu hút du khách đến với các điểm đến mới của Nhật Bản.

Mục tiêu của các hoạt động xúc tiến du lịch nhằm gia tăng số khách lần đầu đến Nhật Bản, đặc biệt khách đến với mục đích du lịch; tăng cường thúc đẩy du khách tham quan, trải nghiệm, tăng thời gian lưu trú tại các địa phương và đặc biệt kích cầu thu hút khách trong mùa thấp điểm.

Để đạt được những mục tiêu đó, JNTO đặc biệt chú trọng việc truyền tải "những trải nghiệm chỉ có thể thực hiện tại địa phương đó" như giới thiệu những nét đặc sắc của từng vùng miền (về thần thoại, lịch sử và văn hóa độc đáo của tỉnh Shimane; văn hóa trà và núi Phú Sĩ của tỉnh Shizuoka…), từ đó gợi ý thêm những lựa chọn mới và hấp dẫn cho du khách lựa chọn tour du lịch Nhật Bản. Thêm vào đó, ngày càng nhiều đường bay thẳng kết nối Nhật Bản và Việt Nam là điều kiện thuận lợi thúc đẩy du lịch song phương phát triển trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các địa phương và doanh nghiệp du lịch Nhật Bản đã giới thiệu nhiều điểm đến mới với những nét đặc sắc về văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng. Phía Việt Nam cũng tìm hiểu, trao đổi về chất lượng dịch vụ, giá tour, lịch trình, chính sách ưu đãi, mức chiết khấu và các sản phẩm mới nhằm xây dựng tour phù hợp với nhu cầu của du khách Việt. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa (workshop) như thưởng trà Nhật Bản của tỉnh Shizuoka và viết thẻ may mắn Ema Mikuji của tỉnh Shimane, góp phần quảng bá sinh động hình ảnh, văn hóa và điểm đến của Nhật Bản tới các đối tác và du khách Việt Nam./.