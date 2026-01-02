Khám phá đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám qua "Âm sắc Việt"

Điểm nhấn của chương trình là không gian trình diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Trong không gian di sản về đêm, chương trình chinh phục khán giả bởi không gian trình diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam kết hợp hài hòa với cảnh quan kiến trúc và lịch sử của Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là hoạt động văn hóa thử nghiệm trong không gian di sản về đêm, được triển khai nhân dịp chào năm mới 2026.





"Âm sắc Việt" hướng công chúng đến cách cảm nhận mới về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, không chỉ là biểu tượng của khoa bảng, học thuật, mà còn là không gian hội tụ, lan tỏa đạo học Việt Nam theo nghĩa rộng, bao gồm cả sự truyền dạy nghề nghiệp, kỹ năng và tinh hoa văn hóa giữa các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ, thầy – trò.

Các hoạt động trình diễn của các nghệ nhân làm nón, đan cói, thêu, nặn tò he kết hợp hài hòa với cảnh quan kiến trúc và lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang đến nhiều ấn tượng cho du khách. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN



Chương trình “Âm sắc Việt” lựa chọn âm nhạc và nghệ thuật truyền thống làm phương tiện biểu đạt, mở rộng cách tiếp cận về giá trị giáo dục của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong đời sống đương đại. Trong không gian tĩnh lặng, trang nghiêm của di tích về đêm, dưới ánh sáng đèn lồng truyền thống, công chúng được dẫn dắt qua các không gian tiêu biểu như Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, khu vực Bái Đường… Tại đây, các hoạt động trình diễn nghề truyền thống như làm nón, đan cói, thêu, nặn tò he và giao lưu nghệ thuật được sắp đặt hài hòa với cảnh quan kiến trúc và lịch sử của Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

