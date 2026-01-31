Khám chữa bệnh, tặng quà cho hộ chính sách, người nghèo dịp Tết

Bác sĩ khám bệnh cho người dân khu vực xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN Chương trình tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí bệnh cho khoảng 1.500 người tại 5 xã, phường: Hiếu Phụng, Tiểu Cần, Tân Lược, Cái Nhum và phường Long Châu. Người dân được khám lâm sàng tổng quát; khám chữa răng miệng; đo kiểm khúc xạ mắt, tặng kính lão; tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí.

Chương trình được triển khai từ nguồn xã hội hóa, với sự tham gia của nhiều bệnh viện lớn, như Thống Nhất, Nhân dân 115, An Bình, Răng Hàm Mặt Trung ương, Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngoài hoạt động khám chữa bệnh, chương trình còn tổ chức tập huấn, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng dẫn người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử, phần mềm bác sĩ cho mọi nhà, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý sức khỏe cộng đồng.

Tại điểm khám Trung tâm Y tế khu vực Tiểu Cần, Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện An Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức khám tổng quát cho 300 người dân, chủ yếu là người cao tuổi mắc các bệnh lý như: tim mạch, huyết áp, xương khớp…; đồng thời trao 400 phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Bà Lê Thị Một, 77 tuổi, ngụ ấp Cây Gòn, xã Tiểu Cần xúc động chia sẻ, bản thân lớn tuổi, đến bệnh viện xa rất khó khăn. Hôm nay được các bác sĩ về tận nơi khám, phát thuốc miễn phí, lại được tặng quà Tết, bà rất vui mừng và mong có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để người nghèo, người già được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Hữu Phước cho biết, chương trình không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, các đối tượng yếu thế mà còn thể hiện sự chung tay của ngành Y tế, các bệnh viện tuyến trên, các nhà hảo tâm trong công tác an sinh xã hội. Qua chương trình, ngành Y tế mong muốn nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng nhân dịp Tết cổ truyền. Cấp thuốc cho người dân khu vực xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

Ban tổ chức đã trao tặng 1.400 phần quà Tết cho người cao tuổi, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã: Phú Thuận, Châu Hưng, Lộc Thuận, Bình Đại, Thạnh Phước, Thạnh Trị và Thới Thuận, mỗi xã 200 phần quà. Các phần quà gồm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt dịp Tết, góp phần động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn để người dân địa phương được hưởng Tết Bính Ngọ an yên, vui tươi, đầm ấm./.