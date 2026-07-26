Khám bệnh, cấp thuốc tri ân người có công với cách mạng

Hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”; trong đó đề ra mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe, sàng lọc ít nhất 1 lần/năm; hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định: Sự hy sinh của các thế hệ đi trước đã làm nên hòa bình hôm nay. Trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn thành quả ấy bằng một xã hội nhân ái hơn, trong đó mỗi người có công đều được trân trọng, mỗi người bệnh đều được chăm sóc và không ai bị bỏ lại phía sau. Tri ân người có công không chỉ được thể hiện bằng những lời tưởng nhớ trong dịp 27/7, mà trước hết phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên. Đối với ngành Y tế, đó là chăm sóc sức khỏe người có công chu đáo hơn; phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh tật; quản lý tốt các bệnh mạn tính; phục hồi chức năng và giúp các bác, các cô, các chú sống khỏe mạnh, an vui bên gia đình.

Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà - tri ân người có công với cách mạng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2026” là hoạt động thiết thực mang tinh thần đó. Tại chương trình, Ban tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người có công, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Ninh. Cùng với hoạt động khám bệnh là những phần quà dành cho các gia đình chính sách, người có công. Ban tổ chức trao 50 chiếc xe đạp tặng các em học sinh; thiết bị hỗ trợ y tế cơ sở và những phần quà dành cho bệnh nhân ung thư.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm quản lý sức khỏe người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ ngay tại cơ sở; gắn hoạt động khám tình nguyện với theo dõi, tư vấn, quản lý bệnh và chuyển viện điều trị khi cần thiết.

Trước đó, các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh./.