Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 4.000 người dân Vĩnh Long và vùng lân cận

Tham gia chương trình có hơn 300 bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và chuyên viên y tế đang công tác tại nhiều bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh… Ngoài ra, Trường Đại học Cửu Long còn huy động hơn 100 giảng viên, cán bộ, nhân viên cùng hơn 200 sinh viên khối ngành sức khỏe và đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ hoạt động khám, chữa bệnh.



Đoàn đã tổ chức khám bệnh cho người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, công nhân, sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn. Người dân được các y, bác sĩ tư vấn sức khỏe, khám và điều trị các bệnh về nội khoa, ngoại khoa tổng quát; răng - hàm - mặt; khám mắt, đo khúc xạ, đo thị lực, phát kính miễn phí cho những trường hợp có bệnh về mắt; đồng thời, khám và điều trị các bệnh về cơ xương khớp. Dựa trên kết quả thăm khám và chỉ định của đội ngũ bác sĩ, ban tổ chức đã cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 400 triệu đồng, trong đó cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường đóng góp khoảng 150 triệu đồng để mua quà tặng cho người dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, đây là năm thứ 4 trường phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Hoạt động nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với người dân nghèo, trẻ mồ côi và người khuyết tật, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, thông qua chương trình, nhà trường mong muốn góp phần giáo dục sinh viên Khoa Khoa học sức khỏe có cơ hội tiếp cận thực tiễn, nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đề cao y đức trong hành nghề.



Bà Trần Thị Xuân Trang (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đây là năm thứ hai đến tham gia chương trình khám, chữa bệnh miễn phí. Tại đây, bà được các bác sĩ khám tổng quát, kiểm tra nhiều bệnh và tư vấn cách điều trị. Bà cũng rất vui vì được đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế và sinh viên hỗ trợ tận tình. Bà Trang nói: “Tôi có bảo hiểm y tế nhưng trước nay cũng chỉ đi khám ở trạm y tế xã, không có điều kiện lên Thành phố Hồ Chí Minh để khám tại các bệnh viện lớn. Rất mừng vì được tạo điều kiện đến khám, có các bác sỹ chuyên khoa tư vấn. Tôi mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức hàng năm để người dân vùng nông thôn có điều kiện khám và kiểm tra sức khỏe đầy đủ hơn”./.