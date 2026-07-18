Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng

Người dân được đo huyết áp, tư vấn phòng, chống các loại bệnh tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Chương trình tổ chức với các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tầm soát đột quỵ, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân và trao quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết, đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Huynh, ngành Y tế Lâm Đồng đang quyết tâm cụ thể hóa chủ trương này bằng những hoạt động ngay từ tuyến cơ sở. Bên cạnh việc khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, ngành còn từng bước triển khai khám sức khỏe toàn dân, cập nhật dữ liệu sức khỏe, kết nối sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe "Đúng - Đủ - Sạch - Sống", giúp mỗi người dân được quản lý sức khỏe liên tục, thuận tiện và bình đẳng.

Đối với đội ngũ thầy thuốc trẻ, chương trình không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và sự tri ân đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đưa tri thức, y đức và ứng dụng công nghệ đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ban Tổ chức huy động 25 bác sĩ trực tiếp khám cùng hơn 100 kỹ thuật viên, nhân viên y tế, lực lượng nhập liệu và tình nguyện viên tham gia. Người dân được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn phòng ngừa các bệnh thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, xương khớp, tiêu hóa... Đồng thời, các bác sĩ tư vấn chuyên đề "Chủ động phòng chống đột qụy", giúp người dân nhận biết sớm các dấu hiệu, yếu tố nguy cơ và cách xử trí ban đầu khi xảy ra đột quỵ.

Là một trong những người đến khám từ sớm, ông K'Noan (sinh năm 1976, phường Đông Gia Nghĩa) cho biết, ông mắc bệnh gai cột sống nhiều năm, thường xuyên đau nhức nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa có điều kiện thăm khám định kỳ. Tại chương trình, ông được các bác sĩ khám, tư vấn phương pháp điều trị, hướng dẫn chế độ sinh hoạt, luyện tập phù hợp và cấp phát thuốc miễn phí. Ông bày tỏ vui mừng vì được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để người dân vùng sâu, vùng xa được chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh, Ban tổ chức đã trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời trao 5 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Những phần quà mang ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên các gia đình và học sinh tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng cách sau khi khám bệnh. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc tổ chức các chương trình khám bệnh lưu động, cấp phát thuốc miễn phí không chỉ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật mà còn góp phần nâng cao nhận thức về phòng bệnh, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Thông qua sự phối hợp giữa ngành Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, chương trình tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc./.