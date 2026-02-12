Khai trương tuyến giao hàng UAV xuyên biển đầu tiên tại Việt Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Sự kiện đánh dấu sự ra đời của tuyến bưu chính không người lái xuyên biển đầu tiên trong cả nước. Đây là bước đi tiên phong trong ứng dụng giải pháp giao thông thông minh, góp phần nâng cao chỉ số kinh tế số và giảm tải áp lực lên hạ tầng vận tải đường bộ của Thành phố.

Sự kiện có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, bao gồm Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1, Sư đoàn Không quân 370, UBND xã Cần Giờ, phường Vũng Tàu và doanh nghiệp bưu chính Quốc gia, tạo nên một mô hình hợp tác nhiều bên trong triển khai giải pháp mới.

Chương trình đã kích hoạt chuyến bay trực tiếp; trong đó, một kiện hàng bưu chính thực tế được vận chuyển từ xã Cần Giờ sang phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động được triển khai theo Nghị định số 288/2025/NĐ-CP, Thông tư số 146/2025/TT-BQP và Giấy phép bay số 805/TC-QC do Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu cấp ngày 19/01/2026.

Trong dự án, Vietnam Post là đơn vị chủ trì dịch vụ chuyển phát, bao gồm thiết kế quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức giao - nhận hàng hóa. Tuyến bay được thiết lập nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. Toàn bộ hành trình được tích hợp vào hệ thống logistics của Vietnam Post, bảo đảm trải nghiệm “một mã - một hành trình”.

Trong giai đoạn đầu, Vietnam Post ưu tiên bưu gửi gói nhỏ dưới 5kg, bao gồm hồ sơ, tài liệu và các gói hàng thương mại điện tử. Tuyến giao hàng bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian chuyển phát giữa hai địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, mà còn giúp khách hàng có thêm lựa chọn giao nhận nhanh hơn, theo dõi được trạng thái theo thời gian thực; đồng thời tăng năng lực đáp ứng dịch vụ khi giao thông bị gián đoạn, góp phần thúc đẩy mô hình thí điểm có kiểm soát để cơ quan quản lý có dữ liệu hoàn thiện chính sách phát triển logistics thông minh và phát triển kinh tế tầm thấp.

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động dân sinh và an ninh vùng trời, các tham số bay đã được tính toán kỹ lưỡng: Độ cao tối đa 200 mét, hành lang bay rộng 300 mét và bán kính hoạt động tại khu vực cất/hạ cánh là 500 mét. Đội tàu UAV tham gia vận hành bao gồm các dòng máy bay chuyên dụng cho vận tải - logistic.

Tất cả thiết bị đều được trang bị camera giám sát hành trình và hệ thống tự hành thông minh, hỗ trợ vận chuyển các kiện hàng bưu chính, nhu yếu phẩm, dược phẩm và tài liệu phù hợp với cấu hình khai thác của từng loại máy bay. Yếu tố an toàn hàng không và an ninh mặt đất được ưu tiên hàng đầu.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò đầu mối điều phối chung, phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thành phố giám sát quá trình vận hành hằng ngày sau lễ khai trương. Về phía doanh nghiệp, Vietnam Post sẽ từng bước tích hợp giải pháp UAV vào quy trình giao nhận hiện có, thực hiện báo cáo định kỳ về hiệu quả thời gian, chi phí và chất lượng dịch vụ, từ đó hoàn thiện mô hình vận hành và làm cơ sở cho việc mở rộng. Trước đó, Vietnam Post đã triển khai thí điểm vận chuyển y tế bằng UAV và đang tiếp tục mở rộng vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là vận chuyển qua các tuyến đặc thù biển đảo trên nguyên tắc tuân thủ pháp lý, bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành.

Nhân viên chuẩn bị gói hàng để vận chuyển bằng UAV. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Hoạt động giao hàng bưu chính bằng UAV trên tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý đánh giá khả năng mở rộng mô hình sang những ứng dụng chuyên biệt hơn như vận chuyển y tế khẩn cấp, hỗ trợ ứng phó thiên tai hay quản lý đô thị thông minh. Từ những kết quả thu được, Thành phố hướng tới xây dựng một mạng lưới logistics xanh, thông minh và linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Thông qua sự kiện này, các bên kỳ vọng từng bước hình thành nền tảng cho hạ tầng giao thông trên không ở độ cao thấp, qua đó hỗ trợ hiệu quả hơn hệ sinh thái logistics, bưu chính và một số dịch vụ công trong tương lai.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cho biết: Với vai trò là đơn vị chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần CT UAV và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, pháp lý và tổ chức triển khai tuyến bay một cách đồng bộ, thận trọng, bảo đảm tuân thủ các quy định và yêu cầu an toàn. Tuyến bay được khai trương hôm nay chính là bước tiến mang tính bứt phá. Lần bay này có yêu cầu kỹ thuật cao hơn với hành trình xa hơn, điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là phải vận hành trong môi trường gió lớn và thực hiện bay vượt biển. Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng từ tuyến bay tiên phong này, giao hàng bằng thiết bị bay không người lái sẽ từng bước phát triển thành một dịch vụ quen thuộc - đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế số và từng bước hình thành hệ sinh thái logistics thông minh cho Thành phố”, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu chia sẻ.

Việc đưa UAV vào logistics không chỉ là một thử nghiệm công nghệ, mà còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước làm chủ phương tiện bay hiện đại từ khâu sản xuất đến vận hành, góp phần phát triển kinh tế từ các ứng dụng UAV. Việc khai trương tuyến bay mang ý nghĩa quan trọng, mở ra phương thức vận chuyển mới và đặt nền móng cho ứng dụng thiết bị bay không người lái trong bưu chính, logistics đô thị, đáp ứng nhu cầu giao nhận ngày càng tăng với tốc độ nhanh, linh hoạ và hiệu quả. UAV được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu chi phí và giảm áp lực lên hạ tầng giao thông truyền thống./.