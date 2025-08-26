Khai trương Trung tâm Báo chí và phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Dự lễ khai trương có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình - Giám đốc Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình - Giám đốc Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm - nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh - 2.9 là một sự kiện đặc biệt, trọng đại của đất nước, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

"Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 2.9, hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) tổ chức Khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" - ông Lê Hải Bình nói.

Trung tâm Báo chí sẽ hoạt động liên tục đến hết ngày 2/9, đặc biệt mở cửa suốt thời gian sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) và ngày Lễ chính thức (2/9 tại Quảng trường Ba Đình).

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025)”.

Bộ tem đặc biệt được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm.

Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc. Tem khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng phong cách đồ họa hiện đại, kết hợp sắc đỏ - vàng của Quốc kỳ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại - biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập. Blốc tem thể hiện Quốc huy và bản đồ Việt Nam, gắn với hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, khẳng định chủ quyền lãnh thổ và biển đảo thiêng liêng.

Tem có khuôn khổ 32x43 mm; Blốc có khuôn khổ 80x100 mm, với giá mặt là 4.000 VNĐ và 19.000 VNĐ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến ngày 30/6/2027.

Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)” không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua./.